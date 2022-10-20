Брифінг Голосу Америки. Захід коментує "відчайдушну тактику" Путіна
Брифінг Голосу Америки - наживо. У Вашингтоні і Берліні коментують, чому Путін вдається до терору проти українських цивільних. "Навіть тактика “спаленої землі” не допоможе Росії виграти у цій війні" - каже Олаф Шольц. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
-
-
-
жовтень 14, 2022
Брифінг Голосу Америки.
-
-
жовтень 12, 2022
Брифінг Голосу Америки. Рамштайн-6. Перші деталі.