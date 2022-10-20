Як США оцінюють загрозу наступу з боку Білорусі. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку. В Українському Генштабі заявили, що загроза наступу російської армії з території Білорусі зростає. В Білому домі кажуть - уважно стежать за ситуацією, але серйозних причин для занепокоєння на цю мить не бачать. Без газу, світла та води: жителі деокупованого Куп’янська на Харківщині змушені обігріватись дровами та готувати їжу просто неба. Група американських протезистів, ортопедів та технологів допомагає пацієнтам з ампутованими кінцівками в Україні швидко отримати протези. У Варшаві працює гаряча лінія для українських переселенців. У Нью-Йорку проходить благодійна художня виставка "Українські плакати воєнного часу".