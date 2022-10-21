Генштаб: загроза наступу з Білорусі зростає. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. В Українському Генштабі заявили, що загроза наступу російської армії з території Білорусі зростає. За даними України, напрямок можливого наступу можуть змінити на захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати основні шляхи постачання озброєння. В Білому домі кажуть – уважно стежать за ситуацією, але серйозних причин для занепокоєння на цю мить не бачать.
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