Генштаб: загроза наступу з Білорусі зростає. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. В Українському Генштабі заявили, що загроза наступу російської армії з території Білорусі зростає. За даними України, напрямок можливого наступу можуть змінити на захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати основні шляхи постачання озброєння. В Білому домі кажуть – уважно стежать за ситуацією, але серйозних причин для занепокоєння на цю мить не бачать.