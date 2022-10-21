Брифінг Голосу Америки. Іранські дрони, підтримка України у Конгресі, відставка Ліз Трасс

Брифінг Голосу Америки – наживо. Підсумки тижня. У Білому домі підтверджують перебування іранських військових тренерів в окупованому Криму. Президент Джо Байден критикує республіканців, які сумніваються у необхідності виділяти додаткові кошти Україні. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.