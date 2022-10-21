В Конгресі обговорюють пакет допомоги Україні на 50 млрд дол. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. «Москва може загасити світло по всій Україні, але не зможе знищити український дух», – держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну. У Конгресі йдуть переговори щодо нового пакету допомоги для України на суму 50 мільярдів доларів. У Великій Британії йде боротьба за місце премʼєр-міністра – чи вплине це на підтримку України? Хокейна команда у Каліфорнії прийняла 15-річного киянина, що утік від війни. Колишня харків’янка виступає в американському цирку з номером, присвяченим війні в Україні. Арлінгтонський цвинтар, де поховані американські військові, політики та видатні діячі, розширять.
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