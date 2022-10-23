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Борис Джонсон отримав підтримку депутатів для участі у виборах – ЗМІ
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів-консерваторів, що дозволить йому висунути свою кандидатуру на посаду лідера партії та голови уряду. Про це повідомили журналісти The Sunday Times Тім Шипман та ВВС – Кріс Мейсон, а також телеканал Sky News із посиланням на джерела в оточенні Джонсона.
За підрахунками ВВС, публічно про свою підтримку кандидатів висловилися 203 депутати-консерватори з 357. Тільки 53 з них підтримали Джонсона.
Суперники Джонсона – колишній міністр фінансів Ріші Сунак та лідер палати громад Пенні Мордонт отримали публічну підтримку від 127 та 23 депутатів відповідно. Прихильники Сунака висловили сумніви щодо кількості депутатів, які підтримали Джонсона, і закликали колишнього прем’єр-міністра надати докази.
Пенні Мордонт стала першою і поки що єдиною з претендентів, хто офіційно заявив про намір балотуватися.
Борис Джонсон влітку був змушений піти у відставку, втративши підтримку значної частини колег по партії, проте багато хто, як і раніше, його підтримує.
20 жовтня Ліз Трасс пішла у відставку з посади прем’єр-міністра. Вона обіймала посаду 44 дні – це найкоротший термін в історії Британії.
«Я прийшла на посаду в період великої економічної та міжнародної нестабільності. Сім’ї та підприємства були стурбовані тим, як оплатити свої рахунки, незаконна війна Путіна в Україні загрожує безпеці всього нашого континенту, і нашу країну надто довго стримував низький рівень економічного зростання", - заявила Трасс, оголошуючи про своє рішення піти у відставку.
Консервативна партія, яку вона очолює, вибере нового лідера протягом цього тижня, сказала Трасс. Вона залишатиметься на посаді прем’єр-міністерки, поки не буде обраний її наступник.
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- Голос Америки
Міністр оборони Британії Воллес у розмові з Шойгу відкинув звинувачення у бік Києва й союзників у підготовці ескалації війни
Міноборони Великої Британії повідомило про телефонну розмову із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу "на прохання російського міністерства оборони".
"Міністр Шойгу стверджував, що Україна планує дії за сприяння західних країн, включаючи Велику Британію, для ескалації конфлікту в Україні. Міністр оборони (Великої Британії Бен Воллес - ред.) спростував ці заяви та попередив, що такі звинувачення не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації", - зазначено у Twitter відомства.
Воллес також "підтвердив підтримку України з боку Великої Британії та ширшої міжнародної спільноти та бажання деескалувати цей конфлікт. Україна та Росія повинні шукати способи припинення війни, і Велика Британія готова допомогти".
Тим часом, після розмови із Шойгу у французькому міноборони повідомили, що Париж прагне мирного розв'язання війни Росії в Україні. Глава французького оборонного відомства Себастьян Лекорню також заявив, що Франція "відмовляється бути втягнутою до будь-якої форми ескалації конфлікту в Україні, особливо зважаючи на ядерні опції".
Також, за словами Лекорню, у Кремлі висловили "занепокоєння" тим, що Київ начебто може використати "брудну бомбу". Йдеться про зброю, що поєднує у собі звичайну вибухівку та радіоактивний матеріал.
Шойгу озвучив таке ж звинувачення на адресу Києва і раніше в розмові з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. За твердженням Міноборони РФ, Україна готує "провокацію" із використанням "брудної бомби". Як зазначає Reuters, Росія не надала доказів цим звинуваченням.
Як повідомляють українські медіа, радник глави Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк у відповідь на ці заяви сказав: "Абсолютний і цілком передбачуваний абсурд у виконанні суб'єктів, які, як і раніше, продовжують вірити в те, що можна нахабно брехати – і в це хтось повірить".
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у п'ятницю Шойгу вперше з травня говорив телефоном із міністром оборони США Ллойдом Остіним. "Міністр оборони Остін наголосив на важливості збереження ліній зв’язку в умовах війни проти України, що триває", - йдеться у заяві Пентагона. Російська сторона повідомила, що очільники оборонних відомств торкнулись "проблем міжнародної безпеки, зокрема, ситуації в Україні".
У статті використано матеріали Reuters, Ukraine NOW
Росія готується до оборони глибоко за нинішньою лінією фронту - британська розвідка
Росія, створюючи так звану «лінію Вагнера», готується до оборони глибоко за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати швидкий контрнаступ ЗСУ, повідомляють у Міністерстві оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.
«Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то, швидше за все, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець в зону оборони, частково слідуючи лінії контролю 2015 року. Проект передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки оборони глибоко за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи», – йдеться у повідомленні.
У розвідці нагадують, що 19 жовтня засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його команда інженерів будує велику укріплену лінію оборони («лінію Вагнера») в окупованій Росією Луганській області, і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проекту. На знімках видно ділянку новозбудованої протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Кремінної Луганської області.
У вересні російський бізнесмен Євген Пригожин вперше публічно взнав свій звязок із так званою приватною військовою компанією "Вагнера" – компанією найманців, які беруть участь у війнах в Україні, Сирії та низці конфліктів в Африці, зокрема громадянській війні в Лівії. Раніше низка журналістських розслідувань пов’язувала бізнесмена з цією групою, проте він завжди це заперечував.
The Washington Post писало, що очільник "Групи Вагнера", який перебуває під міжнародними санкціями, нещодавно виступав з критикою військової стратегії Росії в Україні. Тепер, припускають автори статті, він прагне показати Путіну здобутки у війні, можливо прагнучи отримати нові контракти для "Групи Вагнера", або урядову посаду.
- Голос Америки
G7 закликали Росію негайно повернути контроль над ЗАЕС Україні
Провідні економіки світу, країни "Групи семи" (G7), та ЄС засудили викрадення Росією керівництва Запорізької АЕС і закликали негайно повернути Україні повний контроль над станцією.
"Ми засуджуємо неодноразові викрадення керівництва та персоналу української ЗАЕС (Запорізької атомної електростанції) Росією та використання інших форм тиску на українських працівників, які там залишаються", – йдеться в заяві представників G7 із нерозповсюження ядерної зброї. - "Ці дії й далі загрожують ядерній безпеці ЗАЕС, заважаючи персоналу виконувати свої незамінні функції".
"Ми закликаємо Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику, Україні, вивести увесь свій персонал зі станції й зупинити будь-які спроби безрозсудно і небезпечно перевести ЗАЕС під контроль російської адміністрації, що лише більше поставить під загрозу безпеку операцій", - додано в заяві.
У G7 також підкреслено підтримку зусиллям МАГАТЕ із підтримання безпеки на АЕС й зазначено, що ніколи не визнають спроби Російської Федерації незаконно анексувати частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України і рішуче засуджують контроль Росії над ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України.
"Будь-які такі спроби анексії є нікчемними та не мають юридичної сили. Ми підтверджуємо повний суверенітет України над усією її територією, включно із цим ядерним об’єктом. ЗАЕС та електроенергія, яку вона виробляє, належать Україні, і ми наголошуємо, що спроби Росії відключити станцію від української енергомережі були б неприйнятними", - зазначено у заяві.
Російська окупаційна влада в Енергодарі заявляла про "перехід" станції "на роботу за російськими стандартами".
11 жовтня українська державна корпорація Енергоатом повідомила про викрадення російськими силами заступника генерального директора ЗАЕС із персоналу Валерія Мартинюка, "ймовірно застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування".
Також 11 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі задля створення безпекової зони навколо ЗАЕС.
- Голос Америки
Колишня харків’янка виступає в американському цирку з номером, присвяченим війні в Україні. Відео
Артистка повітряного цирку міста Денвер у Колорадо, створила номер яким намагається привернути увагу американців до війни в Україні. Спеціальний виступ підтримало керівництво та колеги незвичного цирку.
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