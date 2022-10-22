У Великій Британії боротьба за пост премʼєр-міністра. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. У Великій Британії набирає обертів боротьба за місце лідера Консервативної партії, а відтак і крісла прем'єр-міністра, після того, як Ліз Трасс подала у відставку, протримавшись при владі лише 45 днів. У пʼятницю одразу три високопосадовці партії оголосили про свою підтримку Бориса Джонсона. Чи має колишній прем'єр шанси повернутися до влади, і чи матимуть внутрішні політичні перипетії вплив на британську підтримку України?