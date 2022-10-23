Чи може змінитись допомога Києву після виборів у США?

Американським законодавцям потрібно буде "знайти баланс" у допомозі Україні наступного року через загрозу рецесії та передвиборчі обіцянки республіканців скоротити державні витрати, заявила під час інтерв'ю телеканалу CNN конгресвумен-республіканка Ненсі Мейс.

"Якщо ми продовжуватимемо виписувати необмежені чеки (надавати необмежену допомогу - ред.) іншим країнам, якщо ми збільшимо дефіцитні витрати або державні витрати більше, ніж вже зараз, ми лише погіршимо ситуацію", - сказала продовжила Мейс. - "Але не сумнівайтесь. Україна дуже важлива не лише для економіки Сполучених Штатів, а й для країн усього світу. Тож має бути певний баланс".

Україна дуже важлива не лише для економіки Сполучених Штатів, а й для країн усього світу. Тож має бути певний баланс

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, днями конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо Республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні. "Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні", - сказав Маккарті в інтерв'ю.

На запитання ведучого CNN про те, чи такі слова Маккарті не надсилають президенту РФ Володимиру Путіну сигнал про те, що політична сила, що, ймовірно, матиме більшість у Конгресі, менше підтримуватиме Україну, Мейс сказала: "Думаю, Путін [...] хоче підвищити ставки будь-яким чином, щоб спричинити руйнування не лише для України, а й для інших країн. Зараз він утворює союзи із Китаєм та Іраном, це не добре також і для США. І ми маємо показувати силу на світовій арені". Вона додала, що внутрішні суперечки у США "показують нас слабкими на світовій арені".

Ремарки Маккарті прокоментував президент США Джо Байден під час передвиборчої події Демократичної партії США в Філадельфії. "Вони казали, що якщо виграють, то з невеликою ймовірністю фінансуватимуть допомогу Україні у війні проти росіян, - сказав Байден, повідомляють ЗМІ. - Ці хлопці не розуміють, що йдеться про щось більше, ніж Україна - це Східна Європа. Це НАТО. Це реальні, серйозні впливові результати. Вони не мають відчуття американської зовнішньої політики".

Боротьба України за свободу - боротьба кожної демократії

Деякі інші конгресмени-республіканці критикували допомогу Україні за те, що вона, буцімто, відволікає ресурси від внутрішніх потреб США. Зокрема, 57 конгресменів-республіканців в квітні проголосували "проти" пакету допомоги Україні обсягом 40 мільярдів.

Днями у Києві із президентом України Володимиром Зеленським зустрілись представники американської конгресової делегації. Демократ Ерік Свалвел вказав, що метою візиту було висловити підримку Україні: "Ми повинні забезпечити, щоб вони продовжували битись. Боротьба України за свободу - боротьба кожної демократії". А республіканець Майк Тернер, який може очолити Комітет Конгресу з розвідки, якщо республіканці отримають більшість в Палаті представників, заявив, що Зеленський "розуміє, що ми не маємо на меті зменшити підтримку України. Йдеться про те, щоб забезпечити, що ми не витрачаємо долари марно".

При цьому також на відміну від Палати представників, в Сенаті США сумніви у підтримці України менш поширені, пише The Hill, вказуючи на позицію голови республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який відвідував Україну після початку російської агресії, і висловлював сподівання, що "небагато членів моєї партії політизуватимуть це питання" допомоги.

Тим часом, як зазначає NPR, опитування Pew Research Center, проведене минулого місяця, показало, що 32% республіканців і незалежних республіканців вважають, що Сполучені Штати надають занадто велику підтримку Україні у війні. У березні це число становило 9%. Водночас кількість американців, які сказали, що вони надзвичайно або дуже стурбовані можливістю поразки України, знизилась із 55% у травні до 38% у вересні.

загальні витрати США у війні в Україні - відносно невеликі, враховуючи річний бюджет Пентагону у 800 мільярдів доларів

Як у своєму аналізі пише агенція Reuters, американські експерти сумніваються, що потужна двопартійна підтримка України, яка триває від самого початку повномасштабної російської війни, "навряд чи зміниться найближчим часом, особливо якщо українські сили продовжать нещодавню серію наступів на полі бою". Також деякі оглядачі кажуть, що йдеться скоріше про передвиборчу риторику, ніж про справжні плани припинити підтримку Києва.

Зокрема, Марк Канчіан, експерт з оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що загальні витрати США у війні в Україні - відносно невеликі, враховуючи річний бюджет Пентагону у 800 мільярдів доларів і важливість підтримки демократії та стабільності в Європі. "Багато стратегів - і я б відніс до них себе - сказали б, що це розумна сума грошей і вона економічно ефективна", - сказав він, зазначивши, що ціна була б набагато вищою, якби бойові дії вела американська армія.

У статті використано матеріали CNN, NPR, Reuters