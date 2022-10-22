"Немає мети зменшити підтримку України" - конгресмен-республіканець США після візиту до Києва - ЗМІ

Цього тижня, делегація американського Конгресу відвідала Київ. Із американськими законодавцями, зокрема зустрівся президент України Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з Зеленським конгресмени обговорили ситуацію в Україні, підготовку до зими, особливо з огляду на руйнування інфраструктури, а також пріоритетні потреби Збройних Сил Україні, включаючи системи ППО, повідомили ЗМІ американські конгресмени, за результатами зустрічі.

Член делегації конгресмен-демократ Ерік Свалвел вказав, що метою візиту було висловити підримку Україні. "Ми повинні забезпечити, щоб вони продовжували битись. Боротьба України за свободу - боротьба кожної демократії". Він зауважив, що під час візиту до Києва, в місті були повітряні тривоги.

"Мільйони невинних українців щодня живуть в страху, через те, що Росія вбиває цивільних іранськими дронами", - твітує законодавец. Він закликав притягнути Росію та Іран до відповідальності.

Зустріч відбулась на тлі дискусії в США щодо намірів Республіканської партії продовжувати допомогу Україні, у випадку, якщо партія отримає більшість на проміжних виборах до Конгресу в листопаді.

"Я обговорював це питання з президентом Зеленським, - сказав член делегації конгресмен-республіканець Майк Тернер в коментарі виданню Dayton Daily News. - Він розуміє, що ми не маємо на меті зменшити підтримку України. Йдеться про те, щоб забезпечити, що ми не витрачаємо долари марно". Відповідаючи на питання CNN щодо допомоги Україні після виборів, Тернер запевнив, що "підтримка України триватиме".

Він додав, що США мають надати Україні все необхідне для перемоги над Росієюі зробити це в ефективний за видатками спосіб.

Тернер, як очікує видання, може очолити Комітет Конгресу з розвідки, якщо респуліканці отримають більшість в Палаті представників США.

Позицію республіканців щодо допомоги Україні прокоментував президент США Джо Байден в п'ятницю.

Байден наголосив на важливості підтримки України і висловив занепокоєння заявами деяких політиків-республіканців щодо того, що Республіканська партія може змінити підхід до допомоги Україні, якщо отримає більшість в Конгресі на проміжних виборах в листопаді цього року.

Він наголосив - якщо не допомагати Україні, Путін піде далі. "Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що пан Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Ні. Я не розумію їхні погрози, що вони можуть бути змушені припинити фінансувати українців у війні проти жорсткого диктатора", - сказав Байден відповідаючи на питання журналістів у п'ятницю.

Напередодні, під час передвиборчої події Демократичної партії США в Філадельфії, Байден також розкритикував республіканців за "нерозуміння зовнішньої політики" США.

"Вони казали, що якщо виграють, то з невеликою ймовірністю фінансуватимуть допомогу Україні у війні проти росіян, - сказав Байден, повідомляють ЗМІ. - Ці хлопці не розуміють, що йдеться про щось більше, ніж Україна - це Східна Європа. Це НАТО. Це реальні, серйозні впливові результати. Вони не мають відчуття американської зовнішньої політики".

Раніше цього тижня конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо Республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні. "Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні", - сказав Маккарті в інтерв'ю виданню Punchbowl News.

Наступного дня Маккарті в коментарі CNBC повторив, що хоч він і підтримує Україну, але "необмежених чеків не буде". "Гадаю, Україна дуже важлива, - сказав Маккарті. - Я підтримую програму нашого руху вперед, щоб Росія зазнала поразки, але ми не повинні виписувати необмежені чеки на будь-що. Наш борг - 31 трильйон доларів".

Обидві провідні партії американського Конгресу - Демократична та Республіканська - виступають за підтримку України і адміністрація президента США Джо Байдена діє у відповідності до позиції парламенту щодо подальшої підтримки України, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи заяву Маккарті. Він також висловив впевненість, що така співпраця триватиме.

Раніше представники Республіканської партії висловлювали занепокоєння, що допомога Україні відволікає ресурси від внутрішніх питань у США. 57 конгресменів-республіканців в квітні проголосували "проти" пакету допомоги Україні обсягом 40 мільярдів. Законопроект все ж було прийнято.

Так, конгресвумен-республіканка з Флориди Лайк Девідсон заявила, що не голосуватиме за допомогу Україні наступного року і в інтерв'ю NBC News порівняла цю ситуацію з авіаційними заходами безпеки. "Це схоже на відео в літаку до зльоту: потрібно самому надягти кисневу маску, перед тим, як допомагати іншим, - каже Девідсон. - І я не думаю, що як законодавиця я можу щиро підтримати мільярди і мільярди фінансування за кордон, коли тут є така нагальна потреба".

Минулого місяця конгресмен Метт Гетц від Флориди, яка постраждала від урагану, припустив, що допомога Україні відволікає допомогу від його виборців. А конгресвумен-республіканка, Марджорі Тейлор Грін так пояснила у Twitter, чому голосувала проти допомоги Україні: «Сьогодні я голосую «ні» щодо подальшої резолюції щодо фінансування 50 штатів Америки, а також 51-го штату Америки: України. Також у новинах Володимир Путін щойно анексував значну частину України. Ми теж фінансуємо Росію?"

Все ж не всі впливові республіканці хочуть перегляду допомоги. Майк Пенс, який був віце-президентом США за президентства Дональда Трампа, цього тижня виступив проти наростаючого популістського руху в Республіканській партії, засудивши «апологетів Путіна»

«Оскільки Росія продовжує свою безсовісну агресивну війну в Україні, я вважаю, що консерватори мають ясно дати зрозуміти, що Путін має зупинитися і Путін заплатить ціну, – Пенс заявив виступаючи в Фонді "Спадщина" (Heritage Foundation). – У консервативному русі не може бути місця для апологетів Путіна. У цьому русі місце є лише для поборників свободи».

Також в коментарі NBC News конгресмен і член конгресового Комітету бюджетних асигнувань Чак Флейшмен сказав, що підтримує допомогу Україні: "Я голосував за перший законопроект з фінансування і відкритий до обговорень збільшення фінансування, - заявив він. - Якщо ми не зробимо необхідні кроки, щоб Україна захистила свій суверенітет проти Росії, вплив цього зрештою призведе до значно більших витрат не лише для США, але і для світу".

На відміну від Палати представників, в Сенаті США сумніви у підтримці України менш поширені, пише The Hill, вказуючи на позицію голови республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який відвідував Україну після початку російської агресії, і висловлював сподівання, що "небагато членів моєї партії політизуватимуть це питання" допомоги.