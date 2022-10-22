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"Немає мети зменшити підтримку України" - конгресмен-республіканець США після візиту до Києва - ЗМІ
Цього тижня, делегація американського Конгресу відвідала Київ. Із американськими законодавцями, зокрема зустрівся президент України Володимир Зеленський.
Під час зустрічі з Зеленським конгресмени обговорили ситуацію в Україні, підготовку до зими, особливо з огляду на руйнування інфраструктури, а також пріоритетні потреби Збройних Сил Україні, включаючи системи ППО, повідомили ЗМІ американські конгресмени, за результатами зустрічі.
Член делегації конгресмен-демократ Ерік Свалвел вказав, що метою візиту було висловити підримку Україні. "Ми повинні забезпечити, щоб вони продовжували битись. Боротьба України за свободу - боротьба кожної демократії". Він зауважив, що під час візиту до Києва, в місті були повітряні тривоги.
"Мільйони невинних українців щодня живуть в страху, через те, що Росія вбиває цивільних іранськими дронами", - твітує законодавец. Він закликав притягнути Росію та Іран до відповідальності.
Зустріч відбулась на тлі дискусії в США щодо намірів Республіканської партії продовжувати допомогу Україні, у випадку, якщо партія отримає більшість на проміжних виборах до Конгресу в листопаді.
"Я обговорював це питання з президентом Зеленським, - сказав член делегації конгресмен-республіканець Майк Тернер в коментарі виданню Dayton Daily News. - Він розуміє, що ми не маємо на меті зменшити підтримку України. Йдеться про те, щоб забезпечити, що ми не витрачаємо долари марно". Відповідаючи на питання CNN щодо допомоги Україні після виборів, Тернер запевнив, що "підтримка України триватиме".
Він додав, що США мають надати Україні все необхідне для перемоги над Росієюі зробити це в ефективний за видатками спосіб.
Тернер, як очікує видання, може очолити Комітет Конгресу з розвідки, якщо респуліканці отримають більшість в Палаті представників США.
Позицію республіканців щодо допомоги Україні прокоментував президент США Джо Байден в п'ятницю.
Байден наголосив на важливості підтримки України і висловив занепокоєння заявами деяких політиків-республіканців щодо того, що Республіканська партія може змінити підхід до допомоги Україні, якщо отримає більшість в Конгресі на проміжних виборах в листопаді цього року.
Він наголосив - якщо не допомагати Україні, Путін піде далі. "Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що пан Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Ні. Я не розумію їхні погрози, що вони можуть бути змушені припинити фінансувати українців у війні проти жорсткого диктатора", - сказав Байден відповідаючи на питання журналістів у п'ятницю.
Напередодні, під час передвиборчої події Демократичної партії США в Філадельфії, Байден також розкритикував республіканців за "нерозуміння зовнішньої політики" США.
"Вони казали, що якщо виграють, то з невеликою ймовірністю фінансуватимуть допомогу Україні у війні проти росіян, - сказав Байден, повідомляють ЗМІ. - Ці хлопці не розуміють, що йдеться про щось більше, ніж Україна - це Східна Європа. Це НАТО. Це реальні, серйозні впливові результати. Вони не мають відчуття американської зовнішньої політики".
Раніше цього тижня конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо Республіканська партія отримає більшість на проміжних виборах, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні. "Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні", - сказав Маккарті в інтерв'ю виданню Punchbowl News.
Наступного дня Маккарті в коментарі CNBC повторив, що хоч він і підтримує Україну, але "необмежених чеків не буде". "Гадаю, Україна дуже важлива, - сказав Маккарті. - Я підтримую програму нашого руху вперед, щоб Росія зазнала поразки, але ми не повинні виписувати необмежені чеки на будь-що. Наш борг - 31 трильйон доларів".
Обидві провідні партії американського Конгресу - Демократична та Республіканська - виступають за підтримку України і адміністрація президента США Джо Байдена діє у відповідності до позиції парламенту щодо подальшої підтримки України, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи заяву Маккарті. Він також висловив впевненість, що така співпраця триватиме.
Раніше представники Республіканської партії висловлювали занепокоєння, що допомога Україні відволікає ресурси від внутрішніх питань у США. 57 конгресменів-республіканців в квітні проголосували "проти" пакету допомоги Україні обсягом 40 мільярдів. Законопроект все ж було прийнято.
Так, конгресвумен-республіканка з Флориди Лайк Девідсон заявила, що не голосуватиме за допомогу Україні наступного року і в інтерв'ю NBC News порівняла цю ситуацію з авіаційними заходами безпеки. "Це схоже на відео в літаку до зльоту: потрібно самому надягти кисневу маску, перед тим, як допомагати іншим, - каже Девідсон. - І я не думаю, що як законодавиця я можу щиро підтримати мільярди і мільярди фінансування за кордон, коли тут є така нагальна потреба".
Минулого місяця конгресмен Метт Гетц від Флориди, яка постраждала від урагану, припустив, що допомога Україні відволікає допомогу від його виборців. А конгресвумен-республіканка, Марджорі Тейлор Грін так пояснила у Twitter, чому голосувала проти допомоги Україні: «Сьогодні я голосую «ні» щодо подальшої резолюції щодо фінансування 50 штатів Америки, а також 51-го штату Америки: України. Також у новинах Володимир Путін щойно анексував значну частину України. Ми теж фінансуємо Росію?"
Все ж не всі впливові республіканці хочуть перегляду допомоги. Майк Пенс, який був віце-президентом США за президентства Дональда Трампа, цього тижня виступив проти наростаючого популістського руху в Республіканській партії, засудивши «апологетів Путіна»
«Оскільки Росія продовжує свою безсовісну агресивну війну в Україні, я вважаю, що консерватори мають ясно дати зрозуміти, що Путін має зупинитися і Путін заплатить ціну, – Пенс заявив виступаючи в Фонді "Спадщина" (Heritage Foundation). – У консервативному русі не може бути місця для апологетів Путіна. У цьому русі місце є лише для поборників свободи».
Також в коментарі NBC News конгресмен і член конгресового Комітету бюджетних асигнувань Чак Флейшмен сказав, що підтримує допомогу Україні: "Я голосував за перший законопроект з фінансування і відкритий до обговорень збільшення фінансування, - заявив він. - Якщо ми не зробимо необхідні кроки, щоб Україна захистила свій суверенітет проти Росії, вплив цього зрештою призведе до значно більших витрат не лише для США, але і для світу".
На відміну від Палати представників, в Сенаті США сумніви у підтримці України менш поширені, пише The Hill, вказуючи на позицію голови республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який відвідував Україну після початку російської агресії, і висловлював сподівання, що "небагато членів моєї партії політизуватимуть це питання" допомоги.
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- Голос Америки
RAND: Війна в Україні зруйнувала експортні можливості для російських літаків
Плани Росії налагодити експорт нового винищувача Cу-57 і його варіанта Су-75, як видається, зазнають поразки, через війну в Україні, кажуть дослідники американської неурядової організації RAND.
Через західні санкції, які обмежили поставки високотехнологічних товарів Росії, російська промиловість не має доступу до західних запчастин і компонентів і не може налагодити виробництво літаків нового покоління, пишуть дослідники RAND Пітер Вілсон та Джон Парачіні в публікації для оборонного видання Defense News.
Також війна в Україні зашкодила репутації російської авіації. "Навіть із однозначною кількісною перевагою над Збройними Силам України, Росія не змогла отримати першість на полі бою з повітря", - вказують аналітики.
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Росія здатна виробляти на масовому рівні лише літаки Су-35, однак, вказують аналітики, на полі бою більш ефективними виявились дешевші системи, такі як артилерія, ракети та дрони. Вони наводять повідомлення про те, що Росія віддала Ірану 60 Су-35 в обмін на декілька тисяч дронів, які наразі використовуються проти України.
І Іран, і Росія заперечують, що Тегеран надає Москві безпілотники.
Україна заявляє, що Росія використовувала безпілотники для здійснення так званих атак-камікадзе, під час яких літальний апарат навмисно врізається в ціль. Удари тероризують країну, призводять до жертв та виводять з ладу енергооб’єкти.
Президент України Володимир Зеленський з посиланням на українські спецслужби, стверджує, що Росія замовила Ірану 2400 безпілотників Shahed, а потім перейменувала їх у безпілотники Geran-2, що означає «герань» російською мовою.
США звинуватили Іран в брехні щодо поставок. ЄС запровадив санкції проти компаній, що постачають іранські дрони, задіяні в ударах по Україні. Франція, Німеччина та Велика Британія в п’ятницю закликали ООН розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує іранські безпілотники для нападів на Україну.
Безпілотники містять вибуховий заряд і можуть зависати над цілями перед пікіруванням. Вони відносно дешеві, коштують близько 20 000 доларів США.
Україна дедалі більш успішно збиває російські дрони, повідомило Міністерство оборони Британії в щоданному звіті щодо війни в Україні.
Міністр оборони Румунії пішов у відставку, через коментар, що Україні потрібно почати перемовини у війні
Міністр оборони Румунії Васіле Динку подав у відставку після критики з боку президента та прем'єр-міністра країни за заяву про те, що єдиний шанс України закінчити війну — це переговори з Росією.
«Сьогодні вранці я подав заяву про відставку з посади міністра національної оборони прем’єр-міністру Румунії Ніколає Чуке», — сказав Динку, колишній віце-прем’єр-міністр, у дописі на своїй сторінці у Facebook 24 жовтня.
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Раніше цього місяця Динку заявив, що переговори — за посередництва міжнародних союзників — єдиний спосіб досягти тривалого миру в неспровокованій війні проти України з боку Росії, яку Москва розпочала наприкінці лютого. Ці коментарі негайно викликали хвилю критики від президента Клауса Йоганніса та лідерів правлячої правлячої коаліції, в тому числі Чуке.
Йоганніс сказав, що оскільки українці платять за війну власною кров’ю, тільки вони можуть говорити, коли і про що можна вести переговори. Він також зазначив, що такою є позиція Румунії, яка є членом альянсу з безпеки НАТО, і Європейського Союзу, членом якого вона також є.
“Мій жест (відставка) відбувається в той час, коли неможливо співпрацювати з румунським президентом, головнокомандувачем армії, - йдеться в дописі Динку. - Я вважаю, що мій відхідз посади необхідне, щоб не завдати шкоди рішенням і програмам, які вимагають плавних командних ланцюжків, і щоб не блокувати низку проектів, які абсолютно необхідні міністерству та армії».
- Голос Америки
ООН закликає вжити "нагальних" заходів, щоб запобігти зриву поставок українського зерна Чорним морем
Вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам поставок українського зерна закликала в понеділок представниця ООН в Чорноморській зерновій ініціативі Ісміні Палла.
"Наразі більше 150 кораблів чекають проходу біля Стамбула і ці затримки можуть спричинити зриви роботи каналу поставок та діяльності порту", - сказала посадовиця.
Палла заявила про необхідність "вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам роботи каналу поставок і, щоб Ініціатива змогла доставляти світові більше таких необхідних продуктів харчування".
Вона додала, що ООН щоденно спілкується из сторонами Чорноморської ініціативи, проекту, що дозволив розблокувати експорт українського зерна Чорним морем і який передбачає інспекцію суден в Стамбулі.
Україна звинувачує Росію в штучній затримці інспекції суден в Босфорі, через яку українські порти змушені працювати лише на 30% потужності.
"Враховуючи, що Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі (це призвело до черги в понад 170 суден), то українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - написало Міністерство інфраструктури України в Telegram в понеділок.
Строк дії домовленості щодо експорту зерна, укладеної за посередництва Туреччини та ООН, закінчуєтсья 19 листопада. ООН повідомляє, що веде перемовини щодо продовження дії ініціативи та її розширення.
В статті використано інформацію Reuters.
- Голос Америки
США, Франція, Велика Британія видали спільну заяву, після розмов посадовців країн із Шойгу
США, Велика Британія та Франція відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна, буцімто, готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.
Про це йдеться в спільній заяві урядів трьох країн, виданій після розмови очільників оборонних відомств з російським міністром оборони Шойгу, що відбулись в неділю.
"Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн поспілкувались з російським міністром оборони Сергієм Шойгу, на його прохання. Наші країни чітко зазначили, що ми всі відкидаємо очевидно неправдиві звинувачення, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Світ чітко бачить крізь ці спроби використати це звинувачення в якості приводу для ескалації. Ми ще раз відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії", - йдеться в заяві.
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Посадовці підкреслили підтримку України та її "зусиль із захисту власної території так довго, як це буде необхідно" і заявили про намір і надалі надавати народові України безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.
Український МЗС заперечив плани України створювати, чи використовувати "брудні бомби". Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, нагадав міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба.
Він написав у Twitter: "Брехня Росії про нібито плани України застосувати «брудну бомбу» настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі".
Маск запевняє, що SpaceX не вимкне Starlink в Україні
Власник компанії SpaceX Ілон Маск заявляє, що надані для України термінали Starlink працюватимуть незалежно від готовності Міноборони США надати фінансування.
«Перш, ніж Міністерство оборони (США – ред.) повернулося з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову (очільнику Мінцифри – ред.), що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міноборони (США – ред.) відмовиться надати фінансування», – написав він у Twitter.
У відповідь на це міністр цифрової трансформації України подякував Маску за готовність «у будь-якому разі забезпечити роботу Starlink в Україні».
«Для України це було надзвичайно важливо. Ми вдячні!», – зазначив Михайло Федоров.
Starlink Ілона Маска – це мережа з понад 2000 супутників, що обертаються навколо Землі та зв’язуються з тисячами наземних терміналів.
У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.
7 жовтня він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.
13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Маска ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії.
Сам бізнесмен 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.
Того ж дня у Офісі президента України зазначили, що з розумінням ставляться до рішення Маска, адже «він – бізнесмен» і «стратегія розвитку його бізнесу говорить, що для нього невигідно втрачати».
15 жовтня Ілон Маск заявив, що передумав щодо Starlink для України і сказав, що SpaceX «продовжить безкоштовно фінансувати уряд України».
За оцінками експертів, присутність Starlink в Україні виявилася неоціненною не тільки на фронті, але й у відновленні енергетичної та комунікаційної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів.
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