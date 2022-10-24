Брифінг Голосу Америки. Все, що треба знати про Ріші Сунака і його позицію щодо України

Брифінг Голосу Америки - наживо. Ріші Сунак готується стати новим прем'єр-міністром Великої Британії. Чи змінить це позицію Лондона щодо підтримки України? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.