Реакції в США на заяви Росії щодо «брудної бомби». ЧАС-ТАЙМ

Фахівчиня Інституту миру США Мері Глентс називає малоймовірним, що Росія піде на застосування ядерної чи біологічної зброї. Що таке "брудна бомба" і яку потенційну загрозу вона може становити для цивільного населення - пояснює дослідниця Гарвардського університету Мар'яна Буджерин. Велика Британія готується отримати нового прем'єр-міністра: хто такий Ріші Сунак, та що означає його обрання для Великої Британії і України. Юрист Вейн Джордаш: про те, як відбувається фактична співпраця у розслідуванні воєнних злочинів між іноземними партнерами та українськими слідчими. «Бойові бджоли»: волонтери навчають українських добровольців домедичній допопозі та тактиці ведення бою.
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В США відреагували на заяви Кремля про «воєнний стан». ЧАС-ТАЙМ
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Як США оцінюють загрозу наступу з боку Білорусі. ЧАС-ТАЙМ
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НАТО обіцяє доставити Україні системи проти безпілотників. ЧАС-ТАЙМ
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Як захистити Україну від атак дронів? Реакції в США. ЧАС-ТАЙМ
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Для чого Путіну потрібен ядерний шантаж? ЧАС-ТАЙМ