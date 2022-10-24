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Час-Time

Реакції в США на заяви Росії щодо «брудної бомби». ЧАС-ТАЙМ

Реакції в США на заяви Росії щодо «брудної бомби». ЧАС-ТАЙМ
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Реакції в США на заяви Росії щодо «брудної бомби». ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США, Велика Британія та Франція відкидають "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна, буцімто, готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.

Фахівчиня Інституту миру США Мері Глентс називає малоймовірним, що Росія піде на застосування ядерної чи біологічної зброї. Що таке "брудна бомба" і яку потенційну загрозу вона може становити для цивільного населення - пояснює дослідниця Гарвардського університету Мар'яна Буджерин. Велика Британія готується отримати нового прем'єр-міністра: хто такий Ріші Сунак, та що означає його обрання для Великої Британії і України. Юрист Вейн Джордаш: про те, як відбувається фактична співпраця у розслідуванні воєнних злочинів між іноземними партнерами та українськими слідчими. «Бойові бджоли»: волонтери навчають українських добровольців домедичній допопозі та тактиці ведення бою.

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