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Студія Вашингтон

Ріші Сунак та підтримка України – що відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Ріші Сунак та підтримка України – що відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Ріші Сунак та підтримка України – що відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Велика Британія готується отримати нового прем'єр-міністра. У понеділок 42-річний Ріші Сунак, колишній міністр фінансів, став лідером урядової Консервативної партії, а отже і наступним прем’єром країни. Хто такий Ріші Сунак, що означає його обрання для Великої Британії і України.

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