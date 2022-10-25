Ріші Сунак та підтримка України – що відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Велика Британія готується отримати нового прем'єр-міністра. У понеділок 42-річний Ріші Сунак, колишній міністр фінансів, став лідером урядової Консервативної партії, а отже і наступним прем’єром країни. Хто такий Ріші Сунак, що означає його обрання для Великої Британії і України.