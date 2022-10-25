Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. 30 демократів закликали Байдена до дипломатії щодо України - пояснюємо

Брифінг Голосу Америки. 30 демократів закликали Байдена до дипломатії щодо України - пояснюємо
Embed
Брифінг Голосу Америки. 30 демократів закликали Байдена до дипломатії щодо України - пояснюємо

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. 30 законодавців від Демократичної партії закликали Джо Байдена застосувати дипломатію, щоб закінчити війну Росії проти України. Пояснюємо, що означає їхнє звернення. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG