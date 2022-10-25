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Демократи у Конгресі відкликали лист до Байдена щодо України.ЧАС-ТАЙМ

Демократи у Конгресі відкликали лист до Байдена щодо України.ЧАС-ТАЙМ
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Демократи у Конгресі відкликали лист до Байдена щодо України.ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Представники прогресивного крила демократичної партії у Конгресі США відкликали свого листа до президента Джо Байдена щодо України. Як вони це пояснюють, та яку реакцію зміст листа викликав у Білому Домі? Звідки брати гроші на відбудову України, скільки вона триватиме, і чи можуть партнери допомогти вже цієї зими – головне з конференції із відбудови України. Техаський фонд Liberty Ukraine допомагає військовим на передовій, вимушеним переселенцям та українським біженцям у США. У Варшаві відкрили школу для українських дітей-переселенців.

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