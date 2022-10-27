Російська війна в Україні відштовхує світ від викопних енергоносіїв, каже Міжнародне енергетичне агентство

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) стверджує, що світова енергетична криза, спричинена вторгненням Росії в Україну, викликала глибокі і довготривалі економічні зміни, які пришвидшують перехід на надійніші енергосистеми з більшою часткою відновлюваних джерел.

МЕА об’єднує 31 країну включно зі США, Японією і більшістю держав Західної Європи, а також має 11 асоційованих членів, серед яких - Україна.

У новому щорічному звіті «Перспективи світової енергії» організація визнає негативні економічні наслідки від скорочення надходжень російського газу, нафти й вугілля на західні ринки, але вказує, що це підштовхує переорієнтацію на надійніші і потенційно екологічно чистіші енергосистеми.

Росія була найбільшим у світі експортером викопного палива, але її вторгнення в Україну спонукає до повної переорієнтації світової торгівлі енергоносіями, значно погіршуючи її позиції.

США, більшість країн Європи та деякі інші у відповідь на напад Росії на Україну відмовилися купувати російську нафту, вугілля і різко зменшили споживання російського газу внаслідок односторонніх дій Москви, а також нез’ясованих інцидентів на газопроводах.

«Для споживачів газу в Північній півкулі ця зима обіцяє бути загрозливим періодом та випробуванням солідарності в ЄС, а зима 2023-24 років може виявитися ще складнішою. Але в подальшій перспективі одним з наслідків нещодавніх дій Росії є те, що епоха швидкого зростання попиту на газ добігає кінця», - стверджує МЕА.

Директор МЕА Фатіх Бірол сказав, що «внаслідок вторгнення Росії в Україну енергетичні ринки й енергетична політика зазнали змін не лише зараз, але на майбутні десятиліття».

«В нас на очах світ енергії різко змінюється. Дії урядів світу обіцяють зробити ці зміни історичним і визначальним поворотом до чистішої, дешевшої і безпечнішої енергосистеми», - додав Фатіх Бірол.

Фахівці вказують, що зараз уряди віддають перевагу короткотерміновим проектам, щоб негайно закрити прогалини і дати потрібну нафту й газ.

Тим часом МЕА прогнозує, що світові інвестиції в чисту енергію до 2030 року збільшаться на половину від теперішнього рівня і сягнуть 2 трильйонів доларів.

Згідно з прогнозом, теперішнє зростання використання сонячних батарей, вітрових турбін, електромобілів і акумуляторів, а також електролізу для виробництва водню, якщо збереже темпи, то «приведе до набагато швидших змін».

МЕА вважає, що Росія, яка є найбільшим у світі експортером викопних енергоносіїв, ніколи не поверне собі тієї частки у світовому енергоринку, яку вона мала до вторгнення в Україну.

Згідно з прогнозом організації частка російської енергії на міжнародному ринку з 20% 2021 року впаде до 13%.

МЕА вважає, що підштовхувані російською війною тенденції в світовій енергетиці означатимуть, що викиди від спалювання викопних джерел енергії, які впливають на глобальний клімат, досягнуть піку 2025 року.

Організація прогнозує, що впродовж наступних кількох років використання вугілля зменшиться, а попит на природній газ сягне піку 2030 року з передбачуваним вирівнюванням попиту на нафту в середині наступного десятиріччя і подальшим зниженням попиту.

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