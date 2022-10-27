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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Білий Дім коментує перспективу переговорів

Брифінг Голосу Америки. Білий Дім коментує перспективу переговорів
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Брифінг Голосу Америки. Білий Дім коментує перспективу переговорів

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував "брудну бомбу", перспективу переговорів, і те, яким Білий Дім бачить завершення російської війни в Україні. Документальна стрічка Тетяни Ворожко "Київ-Софія-Голлівуд". Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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