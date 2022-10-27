Чи нададуть США Україні ракети більшої дальності? ЧАС-ТАЙМ

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В американському суспільстві зростає хвилювання через можливість ядерного удару з боку Росії. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Оттави відвідав громадський центр для українських переселенців. «Неможливо передати біль»: родичі українських військовополонених виходять на акції протесту. Освіта для українців в Стенфорді: головне про зміни щодо програми навчання. Історія порятунку левів із Одеського біопарку – вони знайшли притулок у Колорадо.