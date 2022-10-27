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Час-Time

Чи нададуть США Україні ракети більшої дальності? ЧАС-ТАЙМ

Чи нададуть США Україні ракети більшої дальності? ЧАС-ТАЙМ
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Чи нададуть США Україні ракети більшої дальності? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США очікують, що перші дві системи NASAMS прибудуть до України вже на початку листопада - Ллойд Остін. Міністр оборони США також прокоментував можливість надання Україні ракет більшої дальності та ймовірність ядерної загрози від Росії.

В американському суспільстві зростає хвилювання через можливість ядерного удару з боку Росії. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Оттави відвідав громадський центр для українських переселенців. «Неможливо передати біль»: родичі українських військовополонених виходять на акції протесту. Освіта для українців в Стенфорді: головне про зміни щодо програми навчання. Історія порятунку левів із Одеського біопарку – вони знайшли притулок у Колорадо.

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