В американському суспільстві зростає хвилювання через можливість ядерного удару з боку Росії. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Оттави відвідав громадський центр для українських переселенців. «Неможливо передати біль»: родичі українських військовополонених виходять на акції протесту. Освіта для українців в Стенфорді: головне про зміни щодо програми навчання. Історія порятунку левів із Одеського біопарку – вони знайшли притулок у Колорадо.
Чи нададуть США Україні ракети більшої дальності? ЧАС-ТАЙМ
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Вибори в США та підтримка України: що важливо знати. ЧАС-ТАЙМ
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Реакції в США на заяви Росії щодо «брудної бомби». ЧАС-ТАЙМ
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В США відреагували на заяви Кремля про «воєнний стан». ЧАС-ТАЙМ
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Як США оцінюють загрозу наступу з боку Білорусі. ЧАС-ТАЙМ