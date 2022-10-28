Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Зараз понад усе українці потребують ППО - Остін. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Зараз понад усе українці потребують ППО - Остін. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Зараз понад усе українці потребують ППО - Остін. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати очікують, що перші дві новітні системи протиповітряної оборони NASAMS прибудуть до України вже на початку листопада. Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін. На прес-конференції у Пентагоні він також прокоментував можливість надання Україні ракет більшої дальності та ймовірність ядерної загрози від Росії.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG