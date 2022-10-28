Зараз понад усе українці потребують ППО - Остін. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати очікують, що перші дві новітні системи протиповітряної оборони NASAMS прибудуть до України вже на початку листопада. Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін. На прес-конференції у Пентагоні він також прокоментував можливість надання Україні ракет більшої дальності та ймовірність ядерної загрози від Росії.
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