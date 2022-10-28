«Скільки ще ми мусимо терпіти це безглуздя?» - Захід на твердження Росії про українські біолабораторії

Група західних країн разом зі США відкинули, назвавши дезінформацією і вигадками, чергові заяви Росії, що на території України буцімто відбуваються якісь роботи пов’язані з забороненою зброєю масового знищення.

Замість намагань очорнити Україну Росія повинна зосередитися на своїх зобов’язаннях, включно з хартією ООН, і припинити цю війну.

Американська представниця в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд назвала «велетенським марнуванням часу» скликане на вимогу Росії засідання Ради безпеки, на якому російська сторона поширила документ на 310 сторінках з твердженням про «військову біологічну діяльність» в Україні за сприяння міністерства оборони США.

«Україна не має програми розробки біологічної зброї. Сполучені Штати не мають програми розробки біологічної зброї. Не існує українських біологічних збройних лабораторій підтримуваних Сполученими Штатами», - сказала вона.

Представниця Великої Британії Барбара Вудвард наголосила, що відтоді, як Росія в лютому почала вторгнення в Україну, Москва «неодноразово поширювала дезінформацію включно з дикими твердженнями про брудні бомби, хімічну зброю, бойові біологічні дослідження».

«Скільки ще ми мусимо терпіти цього безглуздя?» - запитала вона, заявивши, що «замість намагань очорнити Україну Росія повинна зосередитися на своїх зобов’язаннях, включно з хартією ООН, і припинити цю війну».

Агентство Associated Press, повідомляючи про засідання в ООН, роз’яснює, що в Україні є біологічні та інші лабораторії і зокрема мережа, яка отримала підтримку США в межах ініціативи Програма зменшення біологічної загрози, що має на меті зменшити небезпеку поширення хвороботворних інфекцій.

Та співпраця сягає ще 1900-х років і пов’язана з програмами демонтажу арсеналів зброї масового знищення, які були в Радянському Союзі.

Російський представник в ООН Васілій Небензя наполягав, що українці можуть застосовувати біологічну зброю і стверджував, що Україна має літальні апарати здатні розпилювати речовини, а також назвав підозрілим те, що українці досліджували загрозу поширення хвороб перелітними птахами.

Лінда Томас-Ґрінфілд назвала російські твердження «безглуздими з багатьох причин, включно з тим, що використання таких видів зброї створило б загрозу і для Європейського континенту і для самої України».

Васілій Небензя наполягав, що Росія далі вимагатиме окремого розслідування ООН.



МАГАТЕ в Україні

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі сказав 27 жовтня, що інспектори організації в наступні кілька днів обстежуватимуть два об’єкти в Україні, де, згідно з твердженням Росії, українці накопичують радіоактивні матеріали для створення так званої брудної бомби.

Кореспондентка Голосу Америки в ООН передає, що Ґроссі повідомив журналістам у Нью-Йорку про домовленість з офіційним Києвом.

«Я мав дуже широку дискусію про це з міністром закордонних справ Кулебою. Він прийшов до висновку і я погодився, що найкращий спосіб розвіяти будь-які сумніви - це впустити інспекторів», - сказав Ґроссі.

Рафаель Ґроссі також доповідав в ООН про намагання створити демілітаризовану зону довкола захопленої російськими військами української атомної електростанції біля Запоріжжя.

Посадовець наголосив, що «ця дискусія триває занадто довго, нам треба було вже її завершити, нам треба було вже створити захищену зону».

Байден не вірить заявам Путіна

Президент США Джо Байден 27 жовтня висловив сумніви щодо тверджень російського президента Владіміра Путіна, що Москва не має намірів використовувати ядерну зброю в Україні.

«Якщо він не має намірів, чому він про це далі говорить? Чому він розмовляє про можливість використання тактичної ядерної зброї?», - сказав Байден в інтерв'ю американській телекомпанії NewsNation.