Брифінг Голосу Америки. Наступний пакет озброєнь від США – деталі
Брифінг Голосу Америки – наживо. Говоримо про наступний пакет озброєнь для України від США, а також підбиваємо підсумки тижня, що минає. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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