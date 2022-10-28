Брифінг Голосу Америки. Наступний пакет озброєнь від США – деталі

Брифінг Голосу Америки – наживо. Говоримо про наступний пакет озброєнь для України від США, а також підбиваємо підсумки тижня, що минає. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.