Супутникові антени, боєприпаси для HIMARS– нова допомога США.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Деталі: США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 275 мільйонів доларів. Двопартійна підтримка: У Конгресі працюють над тим, аби узгодити новий пакет фінансування для України до того, як новий склад Конгресу прийме присягу. На чоловіка спікерки Палати Представників США Ненсі Пелосі Пола жорстоко напали цього ранку у каліфорнійському помешканні подружжя. “Зло повинне мати імʼя” - ексклюзивне інтерв’ю із журналістом та активістом Станіславом Асєєвим, який пережив російський полон. Як українці шукають житло у Німеччині. Наскільки серйозною може бути загроза, що Росія піде на використання "брудної бомби", ядерної чи хімічної зброї?