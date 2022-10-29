Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Майбутнє підтримки України у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Майбутнє підтримки України у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Майбутнє підтримки України у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Двопартійна підтримка: у Конгресі працюють над тим, аби узгодити новий пакет фінансування для України до того, як новий склад Конгресу прийме присягу. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 275 мільйонів доларів. На чоловіка спікерки Палати Представників США Ненсі Пелосі Пола жорстоко напали цього ранку у каліфорнійському помешканні подружжя.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG