Майбутнє підтримки України у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Двопартійна підтримка: у Конгресі працюють над тим, аби узгодити новий пакет фінансування для України до того, як новий склад Конгресу прийме присягу. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 275 мільйонів доларів. На чоловіка спікерки Палати Представників США Ненсі Пелосі Пола жорстоко напали цього ранку у каліфорнійському помешканні подружжя.
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жовтень 28, 2022
Зараз понад усе українці потребують ППО - Остін. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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жовтень 27, 2022
В чому перевага систем NASAMS для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Освіта для українських дітей-переселенців в Польщі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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жовтень 25, 2022
Ріші Сунак та підтримка України – що відомо. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Генштаб: загроза наступу з Білорусі зростає. СТУДІЯ ВАШИНГТОН