Майбутнє підтримки України у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Двопартійна підтримка: у Конгресі працюють над тим, аби узгодити новий пакет фінансування для України до того, як новий склад Конгресу прийме присягу. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 275 мільйонів доларів. На чоловіка спікерки Палати Представників США Ненсі Пелосі Пола жорстоко напали цього ранку у каліфорнійському помешканні подружжя.