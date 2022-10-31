Брифінг Голосу Америки. Американські конгресмени про майбутню підтримку України – ексклюзив

Брифінг Голосу Америки - наживо. Американські законодавці розповіли Голосу Америки, якою буде майбутня підтримка України, і скільки вона триватиме. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.