США обіцяють перешкоджати постачанню нової зброї з Ірану в РФ.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. У Пентагоні занепокоєні, що Росія може придбати додаткове іранське озброєння. В Держдепі запевняють: використають кожний доречний інструмент, щоб зашкодити можливим поставкам нової зброї з Ірану в Росію - зокрема безпілотників, і допомогти Україні захистити своє небо. Як європейські держави можуть допомогти Україні відновити критично важливу інфраструктуру напередодні зими? Проміжні вибори у США: якими є настрої в американському суспільстві. Міжнародна команда журналістів, юристів та аналітиків Reckoning Project допомагає збирати докази воєнних злочинів Росії в Україні. Війна змінила погляд світу на Україну та українців: головне з конференції Центру Американсько-українських відносин. Сестра українського військовополоненого, яка навчається у Вашингтоні, намагається привернути увагу до війни Росії в Україні і домогтись якомога швидшого звільнення брата.