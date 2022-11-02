Брифінг Голосу Америки. Північна Корея таємно постачає РФ зброю – США
Брифінг Голосу Америки – наживо. За даними США, Північна Корея таємно постачає Росії артилерійські снаряди для її війни в Україні. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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