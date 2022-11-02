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США: Північна Корея таємно постачає Росії зброю. ЧАС-ТАЙМ

США: Північна Корея таємно постачає Росії зброю. ЧАС-ТАЙМ
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США: Північна Корея таємно постачає Росії зброю. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Північна Корея таємно постачає Росії артилерійські снаряди для її війни в Україні – оцінки Ради з нацбезпеки США. Австралія надає Україні ще 30 бронеавтомобілів Bushmaster. Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох російських олігархів. «Нашу країну нікому не підкорити»: історії українців, які повернулися з-за кордону, щоб боронити Україну. Інтерв'ю з диригенткою Тетяною Калиниченко: про дебют Київського оркестру Нова Ера у США, роль на міжнародній арені та культурну дипломатію. Історія колишнього експерта з маскування агентів ЦРУ Роберта Баррона, який вже майже 30 років займається виготовленням протезів.

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