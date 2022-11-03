Росія особливо обурена роллю Великої Британії в допомозі Україні

Москва виокремила Велику Британію, зосередивши на британцях гучні звинувачення у причетності до низки подій, зокрема до атаки на російські військові кораблі у Криму 29 жовтня, а також вибухів, які наприкінці вересня пошкодили трубопроводи Північного потоку у міжнародних водах між Данією і Швецією.

Британського посла у Москві Дебору Броннерт 3 листопада викликали до російського міністерства закордонних справ у зв’язку з тими звинуваченнями, які Лондон беззастережно відкидає.

Разом ми досягнемо поразки Кремля в усіх сферах: на суходолі, в небі і в кіберпросторі.

Але Велика Британія наголошує, що разом з західними союзниками докладає зусиль для допомоги Україні, яка захищається від невиправданої і незаконної агресії Росії.

«Ніщо не змінить наше переконання, що українці мають право жити на своїй землі вільно і мирно. Якщо б Путін досягнув успіху, то це додало б сміливості всім експансіоністським тиранам вдаватися до найгіршого і жодна країна не почувалася б у безпеці. Ось чому стоїмо і далі будемо стояти на боці наших українських друзів допоки настане день, а він настане, коли вони переможуть», - заявив у парламенті 1 листопада британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Коли авто з Деборою Броннерт прибуло російського міністерства, там на короткий час був зібраний невеликий натовп людей переважно однакового молодого віку з гаслами - звинуваченнями Британії у тероризмі.



Російські посадовці та контрольовані російською владою засоби масової інформації постійно змальовують Велику Британію, як особливо підступну і ворожу до Росії державу.



Після лютневого російського вторгнення Україну Велика Британія разом зі США і ЄС запровадила серйозні санкції щодо Росії і стала одним з провідних постачальників військової допомоги українській армії.



Цього літа Британія надала свої бази й залучила десятки країн до міжнародних навчань тисяч українських військових в межах операції Інтерфлекс.



Окремо британські фахівці також навчали українських моряків та інших військових фахівців.



Британський уряд повідомив 1 листопада про виділення понад 6 мільйонів фунтів на програму, в межах якої британські фахівці беруть участь протидії російським кібернападам на українські структури.



«Підтримка України Великою Британією не обмежується військовою допомогою. Ми використовуємо британський досвід найвищого світового рівня для підтримки кібер оборони України. Разом ми досягнемо поразки Кремля в усіх сферах: на суходолі, в небі і в кіберпросторі», - йдеться в заяві офіційного Лондона.

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