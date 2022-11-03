Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. На зустрічі міністрів G7 домінує питання України

Брифінг Голосу Америки. На зустрічі міністрів G7 домінує питання України
Embed
Брифінг Голосу Америки. На зустрічі міністрів G7 домінує питання України

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки – наживо. В Німеччині відбувається зустріч міністрів закордонних справ G7. Основне питання – вторгнення Росії в Україну. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG