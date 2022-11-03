Брифінг Голосу Америки. На зустрічі міністрів G7 домінує питання України

Брифінг Голосу Америки – наживо. В Німеччині відбувається зустріч міністрів закордонних справ G7. Основне питання – вторгнення Росії в Україну. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.