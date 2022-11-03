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Українці здатні повернути Херсон, - глава Пентагону. ЧАС-ТАЙМ

Українці здатні повернути Херсон, - глава Пентагону. ЧАС-ТАЙМ
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Українці здатні повернути Херсон, - глава Пентагону. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. В Пентагоні вірять, що Україна зможе повернути під свій контроль Херсон та тимчасово окуповані території на західному березі Дніпра - міністр оборони США Ллойд Остін. Україна демонструє безпрецедентну звітність про використання військової допомоги США - сенатор Роб Портман. В Німеччині триває дводенна зустріч міністрів закордонних справ Групи семи: головні заяви для України. Вища освіта в умовах війни: інтерв’ю з президентом Києво-Могилянської академії та колишнім міністром освіти України Сергієм Квітом. Фонд “Друзі України”: благодійники вже відправили в Україну 70 карет швидкої. Український гурт Kalush Orchestra гастролює США та Канадою: інтерв’ю з Олегом Псюком.

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