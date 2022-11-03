Українці здатні повернути Херсон, - глава Пентагону. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. В Пентагоні вірять, що Україна зможе повернути під свій контроль Херсон та тимчасово окуповані території на західному березі Дніпра - міністр оборони США Ллойд Остін. Україна демонструє безпрецедентну звітність про використання військової допомоги США - сенатор Роб Портман. В Німеччині триває дводенна зустріч міністрів закордонних справ Групи семи: головні заяви для України. Вища освіта в умовах війни: інтерв’ю з президентом Києво-Могилянської академії та колишнім міністром освіти України Сергієм Квітом. Фонд “Друзі України”: благодійники вже відправили в Україну 70 карет швидкої. Український гурт Kalush Orchestra гастролює США та Канадою: інтерв’ю з Олегом Псюком.
Випуски
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листопад 02, 2022
США: Північна Корея таємно постачає Росії зброю. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 01, 2022
США обіцяють перешкоджати постачанню нової зброї з Ірану в РФ.ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 31, 2022
Як в США коментують призупинку участі РФ в зерновій угоді. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 27, 2022
Чи нададуть США Україні ракети більшої дальності? ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 26, 2022
Вибори в США та підтримка України: що важливо знати. ЧАС-ТАЙМ