Шольц каже, що в Пекіні не омине тему російської війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, прагнучи розвитку економічної співпраці з Китаєм, він під час першого візиту в Пекін не уникатиме потенційно гострих питань, які проявилися останнім часом між китайським керівництвом та західними країнами.

«Особливо я хочу зупинитися на російській війні проти України, яка створила багато проблем для заснованого на правилах світового порядку», - цитує Шольца німецьке агентство DPA.

При цьому агентство зауважує, що китайський керівник Сі Цзінь Пінь, який нещодавно забезпечив собі третій поспіль п’ятирічний термін на посаді, наголосив, що прагне поглибленні співпраці, а «розбіжності будуть відкладені вбік».

Китайські офіційні представники неодноразово заявляли, що стурбовані війною Росії в Україні і наголошували на важливості принципу територіальної цілісності держав, але Пекін відкрито не засудив Москву за вторгнення в Україну і не вимагав виведення російських військ з української території.

Західні кореспонденти передають, що офіційні китайські засоби масової інформації висвітлюють війну фактично з російського боку, і що в Пекіні повторюють заяви Москви про загрозу НАТО.

Коментатори при цьому також зауважують, що Китай, хоч і розширює співпрацю з Москвою, але не вдається до відкритої підтримки воєнних зусиль Росії.

Разом з канцлером Німеччини до Китаю прибула група керівників німецьких підприємств і компаній.

«Зараз особливо важлива пряма розмова. Саме тому, що ми більше не можемо вести справи так як колись, я і їду до Пекіна», - написав Олаф Шольц у Politico.eu перед візитом, додавши: «Оскільки змінюється Китай, то і ми повинні змінити те, як ми ведемо справи з Китаєм».

Шольц виокремив важливу роль Китаю у справі ядерного стримування на тлі погроз російського президента Путіна стосовно України.

«Навіть зі зміною обставин Китай залишається важливим економічним і торговельним партнером для Німеччини і Європи. Ми не хочемо розриву. Але чого прагне Китай?», - запитує німецький керівник.

Тим часом Politico.eu також зауважує, що візит Шольца супроводжується гучними застереженнями з боку тих, хто вважає зближення з Китаєм небезпечним.

«На думку критиків він, надто покладаючись на Китай, робить таку ж помилку, яку раніше Берлін зробив з Росією», - пише видання.

Критика також стосується того, що поїздка німецького канцлера до Китаю може бути ударом по спільності позицій Європейського Союзу.

«Дуже важливо, щоб ми не укладали окремих угод з Китаєм, бо це означатиме нашу слабкість як союзу», - наголошувала минулого місяця прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

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