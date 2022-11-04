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Шольц каже, що в Пекіні не омине тему російської війни в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, прагнучи розвитку економічної співпраці з Китаєм, він під час першого візиту в Пекін не уникатиме потенційно гострих питань, які проявилися останнім часом між китайським керівництвом та західними країнами.
«Особливо я хочу зупинитися на російській війні проти України, яка створила багато проблем для заснованого на правилах світового порядку», - цитує Шольца німецьке агентство DPA.
При цьому агентство зауважує, що китайський керівник Сі Цзінь Пінь, який нещодавно забезпечив собі третій поспіль п’ятирічний термін на посаді, наголосив, що прагне поглибленні співпраці, а «розбіжності будуть відкладені вбік».
Китайські офіційні представники неодноразово заявляли, що стурбовані війною Росії в Україні і наголошували на важливості принципу територіальної цілісності держав, але Пекін відкрито не засудив Москву за вторгнення в Україну і не вимагав виведення російських військ з української території.
Західні кореспонденти передають, що офіційні китайські засоби масової інформації висвітлюють війну фактично з російського боку, і що в Пекіні повторюють заяви Москви про загрозу НАТО.
Коментатори при цьому також зауважують, що Китай, хоч і розширює співпрацю з Москвою, але не вдається до відкритої підтримки воєнних зусиль Росії.
Разом з канцлером Німеччини до Китаю прибула група керівників німецьких підприємств і компаній.
«Зараз особливо важлива пряма розмова. Саме тому, що ми більше не можемо вести справи так як колись, я і їду до Пекіна», - написав Олаф Шольц у Politico.eu перед візитом, додавши: «Оскільки змінюється Китай, то і ми повинні змінити те, як ми ведемо справи з Китаєм».
Шольц виокремив важливу роль Китаю у справі ядерного стримування на тлі погроз російського президента Путіна стосовно України.
«Навіть зі зміною обставин Китай залишається важливим економічним і торговельним партнером для Німеччини і Європи. Ми не хочемо розриву. Але чого прагне Китай?», - запитує німецький керівник.
Тим часом Politico.eu також зауважує, що візит Шольца супроводжується гучними застереженнями з боку тих, хто вважає зближення з Китаєм небезпечним.
«На думку критиків він, надто покладаючись на Китай, робить таку ж помилку, яку раніше Берлін зробив з Росією», - пише видання.
Критика також стосується того, що поїздка німецького канцлера до Китаю може бути ударом по спільності позицій Європейського Союзу.
«Дуже важливо, щоб ми не укладали окремих угод з Китаєм, бо це означатиме нашу слабкість як союзу», - наголошувала минулого місяця прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.
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Україна демонструє «безпрецедентну звітність», особливо як для часу війни, відносно використання військової допомоги США, заявив у Києві сенатор США Роб Портман.
За його словами, американські військові, з якими він спілкувався, не зафіксували жодного випадку, коли б ця зброя потрапила у треті руки. Уряд Сполучених Штатів та міжнародні інституції також уважно слідкують за використанням фінансової допомоги, сказав сенатор,
«Ми маємо тут компанію, яка спостерігає за використанням грошей, які ми надаємо українському уряду, щоб країна могла існувати. Також Світовий банк проводить свої аналізи, регулярно звітує про використання фондів, простежує їх до самого джерела отримання», – сказав Портман, сенатор-республіканець від штату Огайо.
Він додав, що механізми контролю, які розробляють американські міністерства, постійно вдосконалюються.
«Офіси генеральних інспекторів у Державному департаменті та Міністерстві оборони більше над цим працюють. І це правильно, адже мова про значні кошти платників податків», – сказав Портман.
Сенатор-республіканець прибув до Києва з нерозголошеним візитом разом зі своїм колегою демократом Крістофером Кунсом зі штату Делавер. У рамках візиту американські законодавці зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.
У вівторок, 1 листопада, речник Пентагону повідомив, що США почали проводити виїзні інспекції запасів зброї в Україні, щоб переконатися, що зброя США не перенаправлена незаконно в інші країни.
Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер сказав на брифінгу, що США мають «невеликі групи», що складаються з персоналу посольства, які «проводять деякі інспекції» зброї, наданої Україні, щоб «запобігати її незаконному поширенню».
Деякі американські ЗМІ висловлювали занепокоєння, що захоплену проросійськими силами надану Україні зброю Росія може використовувати «для контрзаходів, пропаганди або проведення операцій під фальшивим прапором».
Газета Washington Post нещодавно повідомила, що американські спостерігачі перевірили лише 10 відсотків зброї високого ризику, надісланої в Україну, у той час як адміністрація президента США Джо Байдена запроваджує нові заходи для унеможливлення контрабанди зброї.
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