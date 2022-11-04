Брифінг Голосу Америки. Новий пакет військової допомоги від США на $400 мільйонів - подробиці

Брифінг Голосу Америки - наживо. Пентагон оголосив новий пакет допомоги на суму $400 мільйонів, зокрема профінансує переоснащення танків T72 для України. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.