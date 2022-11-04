Танки Т-72 для України. Огляд нової військової допомоги США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. ППО Hawk, Phoenix Ghost та інше: США оголосили допомогу Україні на $400 млн. США продовжить стояти пліч-о-пліч із Україною у цій боротьбі стільки, скільки буде потрібно - з таким повідомленням до Києва прибув у пятницю радник з нацбезпеки США Джейк Салліван. Хто і як зі США доставляє в Україну карети швидкої, пожежної допомоги та вантажні авто. Інтерв’ю із дослідником Пітером Померанцевим – про особливості російського суспільства та новий рівень пропаганди. Навчаня у умова війни: як мовна школа у Хмельницькому працює без електропостачання.