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Танки Т-72 для України. Огляд нової військової допомоги США. ЧАС-ТАЙМ

Танки Т-72 для України. Огляд нової військової допомоги США. ЧАС-ТАЙМ
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Танки Т-72 для України. Огляд нової військової допомоги США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. ППО Hawk, Phoenix Ghost та інше: США оголосили допомогу Україні на $400 млн. США продовжить стояти пліч-о-пліч із Україною у цій боротьбі стільки, скільки буде потрібно - з таким повідомленням до Києва прибув у пятницю радник з нацбезпеки США Джейк Салліван. Хто і як зі США доставляє в Україну карети швидкої, пожежної допомоги та вантажні авто. Інтерв’ю із дослідником Пітером Померанцевим – про особливості російського суспільства та новий рівень пропаганди. Навчаня у умова війни: як мовна школа у Хмельницькому працює без електропостачання.

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