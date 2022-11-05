Актуально
- Голос Америки
Байден: Росії складно забезпечувати військо
Росії важко виробляти нову зброю для війська, через обмежений доступ до необхідних матеріалів. Про це президент США Джо Байден заявив у п'ятницю у своєму виступі на підприємстві супутникового зв'язку Viasat в Каліфорнії.
"Одна з причин, чому у Росії складнощі - і я не буду детально про це говорити, бо це забере забагато часу - складнощі в постачанні свого війська, бо ми не були неефективними в тому, щоб у них виникли складнощі в виробництві своєї [зброї]", - заявив Байден.
Байден наголосив на важливості виробництва мікрочипів для національної безпеки та оборони і відзначив успіхи своєї адміністрації в створенні виробництва мікрочипів у США.
Він вказав на прийнятий за ініціативи його адміністрації CHIPS and Science, який передбачає виділення 52 мільярдів доларів на розвиток наукових досліджень а також виробництво мікропроцесорів, що має забезпечити США необхідними технологіями навіть попри можливі зриви глобального постачання, або такі події, як пандемія.
"Сполучені Штати мають вести за собою світ у виробництві цих сучасних чипів. Цей закон саме про це, а також про науку", - додав Байден.
Виробництво мікрочіпів є питанням національної безпеки, зауважив президент США. Він заявив, що раніше, через нестачу чипів, США було складно постачати Україні "Джавеліни".
"Ми мали проблеми з поставками ракет "Джавелін" Україні, бо не було чипів", - сказав Байден, який раніше цього року відвідував завод з виробництва "Джавелінів" в американському штаті Алабама.
"Ми надсилали їм [українцям] "Джавеліни", щоб допомогти їм захиститись від брутальної та неспровокованої війни Путіна", - додав він.
Байден відвідав Каліфорнію в четвер та п'ятницю, за декілька днів перед проміжними виборами до американського Конгресу. В штаті Байден підтримав кандидата від Демократичної партії Майка Левіна, який бореться за місце в Конгресі проти кандидата-республіканця Браяна Маріотта.
Всі новини дня
Швейцарія знову не дозволила Німеччині реекспортувати снаряди Україні
ЦЮРІХ, 3 листопада (Reuters) – Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на дозвіл реекспортувати вироблені в Швейцарії боєприпаси в Україну, заявив уряд у четвер, вказавши, що такий крок порушить нейтралітет Швейцарії.
Минулого місяця міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт звернулася до уряду в Берні з проханням надати дозвіл на постачання 12 400 снарядів швейцарського виробництва для зенітних танків Gepard, які Берлін вже поставив Україні для допомоги у війні з Росією.
Але міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін відповів так само, як і уряд Швейцарії в червні, коли відхилив попередній запит.
«Згідно з принципом рівного ставлення в законі про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військового обладнання швейцарського походження Україні, доки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті», - заявив уряд.
“Оскільки правова ситуація не змінилась, схвалення передачі швейцарської військової техніки Німеччиною Україні все ще неможливе”, - додали в заяві.
35-міліметрові снаряди були поставлені швейцарськими компаніями німецькій армії десятиліття тому за умови, що вони не можуть реекспортувати боєприпаси без дозволу Швейцарії.
США звинувачують Росію та Китай у "повному захисті" Північної Кореї
Сполучені Штати розкритикували Китай і Росію в Раді Безпеки ООН у п’ятницю за надання «повного захисту» Північній Кореї після того, як Пхеньян почав серію ракетних випробувань.
Північна Корея «користується повним захистом від двох членів цієї ради», — заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на екстреному засіданні ради в п’ятницю, не називаючи країни прямо.
«Ці члени активно намагаються виправдати неодноразові порушення КНДР, надають підтримку КНДР і роблять посміховисько з цієї ради», — сказала Томас-Грінфілд.
З середи Північна Корея запустила 30 ракет, деякі з запусків викликали попередження про повітряний наліт і накази негайно перейти в укриття в Південній Кореї та Японії. У четвер було проведено випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, як повідомляється, вийшла з ладу під час польоту.
Запуски ракет є відповіддю на військові навчання США та Південної Кореї, розширені у відповідь на нещодавні випробування зброї Північною Кореєю та інші загрози.
Південна Корея підняла винищувачі в п'ятницю після того, як виявила 180 північнокорейських військових польотів поблизу кордону. Напруга на Корейському півострові продовжує зростати.
Мовчання Ради назвали "жахливим"
Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення цього питання в п'ятницю на прохання Сполучених Штатів, Британії, Албанії, Франції, Ірландії та Норвегії.
10 тимчасових членів Ради Безпеки, включаючи Індію, Бразилію та Мексику, засудили запуски ракет Північною Кореєю у спільній заяві.
Томас-Грінфілд назвала 59 запусків балістичних ракет Північною Кореєю цього року "жахливими".
«Не менш жахливим є оглушливе мовчання Ради щодо цього питання», — сказала вона про Раду Безпеки, що складається з 15 країн. Рада не виступила із заявою та не посилила санкції проти Північної Кореї за її заборонені дії.
Це сталося через спротив Китаю та Росії. Китай навіть закликав до послаблення санкцій проти Пхеньяна. Обидві країни також вказали на спільні військові навчання США та Південної Кореї як на причину загострення напруженості на Корейському півострові, сказала Томас-Грінфілд.
Посланник Китаю закликав Вашингтон у п'ятницю припинити "в односторонньому порядку нагнітати напругу і конфронтацію" і продемонструвати щирість у відповідь на "законні та розумні занепокоєння" Північної Кореї.
«У питанні Корейського півострова Рада Безпеки повинна відігравати конструктивну роль, а не тиснути завжди», — додав посол Чжан Цзюнь.
Росія також звинуватила Сполучені Штати в розпалюванні напруженості.
«З жалем констатуємо, що останнім часом ситуація на Корейському півострові значно загострилася, і причина цього зрозуміла: прагнення Вашингтона за допомогою санкцій і тиску змусити Пхеньян роззброїтися в односторонньому порядку», — сказала заступниця російського посла. в ООН Анна Євстигнєєва.
ООН засуджує запуски ракет КНДР.
Посланник Франції Ніколя де Рів'єр закликав посилити тиск на Північну Корею через ознаки того, що країна готує нове ядерне випробування.
"Поточна ескалація безпрецедентна, і ці нові провокації є неприйнятними", - сказав він.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у п'ятницю засудив запуски ракет КНДР і закликав Пхеньян «припинити будь-які подальші безрозсудні дії».
"Генеральний секретар закликає КНДР негайно повернутися за стіл переговорів. Він також закликав ключові сторони відновити свої дипломатичні зусилля з метою досягнення сталого миру та повної і перевіреної денуклеаризації Корейського півострова", - помічник. Про це заявив генеральний секретар Мохамед Халед Кхіарі.
Кореспондент ООН Маргарет Бешер долучилась до написання статті. Деякі відомості надійшли від The Associated Press, Reuters і Agence France-Presse.
Пітер Померанцев: Вони хочуть довести, що можуть безкарно вбивати. Відео
Російська кампанія пропаганди та дезінформації перейшла на якісно новий рівень – глобальний шантаж, розповів в інтерв’ю українській службі Голосу Америки дослідник Університету Джонса Гопкінса Пітер Померанцев.
- Голос Америки
Новий пакет допомоги США і подальша підтримка України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Чи варто очікувати, що США підуть на передачу американських танків Абрамс? З неоголошеним візитом до Києва прибув радник з нацбезпеки США Джейк Саліван. Яка головна мета візиту високопосадовця саме у цей час?
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum