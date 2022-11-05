Байден: Росії складно забезпечувати військо 

Росії важко виробляти нову зброю для війська, через обмежений доступ до необхідних матеріалів. Про це президент США Джо Байден заявив у п'ятницю у своєму виступі на підприємстві супутникового зв'язку Viasat в Каліфорнії.

"Одна з причин, чому у Росії складнощі - і я не буду детально про це говорити, бо це забере забагато часу - складнощі в постачанні свого війська, бо ми не були неефективними в тому, щоб у них виникли складнощі в виробництві своєї [зброї]", - заявив Байден.

Байден наголосив на важливості виробництва мікрочипів для національної безпеки та оборони і відзначив успіхи своєї адміністрації в створенні виробництва мікрочипів у США.

Він вказав на прийнятий за ініціативи його адміністрації CHIPS and Science, який передбачає виділення 52 мільярдів доларів на розвиток наукових досліджень а також виробництво мікропроцесорів, що має забезпечити США необхідними технологіями навіть попри можливі зриви глобального постачання, або такі події, як пандемія.

"Сполучені Штати мають вести за собою світ у виробництві цих сучасних чипів. Цей закон саме про це, а також про науку", - додав Байден.

Виробництво мікрочіпів є питанням національної безпеки, зауважив президент США. Він заявив, що раніше, через нестачу чипів, США було складно постачати Україні "Джавеліни".

"Ми мали проблеми з поставками ракет "Джавелін" Україні, бо не було чипів", - сказав Байден, який раніше цього року відвідував завод з виробництва "Джавелінів" в американському штаті Алабама.

"Ми надсилали їм [українцям] "Джавеліни", щоб допомогти їм захиститись від брутальної та неспровокованої війни Путіна", - додав він.

Байден відвідав Каліфорнію в четвер та п'ятницю, за декілька днів перед проміжними виборами до американського Конгресу. В штаті Байден підтримав кандидата від Демократичної партії Майка Левіна, який бореться за місце в Конгресі проти кандидата-республіканця Браяна Маріотта.