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Звіт ООН: зміни клімату погіршуються і прискорюються
Всесвітня метеорологічна організація попередила, що ситуація з потеплінням погоди на Землі і підвищенням рівня моря погіршується, і відбувається це швидше, ніж раніше.
У своєму щорічному звіті про стан клімату метеорологічне агентство ООН 6 листопада заявило, що підвищення рівня моря за останнє десятиліття було вдвічі більшим, ніж у 1990-х роках, а з січня 2020 року темпи ще більше зросли.
Від початку десятиліття рівень моря піднімався на 5 міліметрів на рік порівняно з 2,1 міліметра в 1990-х роках.
За даними ВМО, останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень.
Цього тижня ЮНЕСКО опублікувало нові дані, які свідчать про прискорене танення льодовиків на об’єктах всесвітньої спадщини, причому льодовики на третині цих об’єктів, за даними структури ООН, зникнуть до 2050 року.
Інші дві третини ще можна врятувати, якщо підвищення глобальної температури не перевищить 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом, наголосили в ЮНЕСКО і додали, що Кліматичний саміт ООН, COP27, який відкрився 6 листопада в Шарм-ель-Шейху в Єгипті, відіграватиме вирішальну роль у пошуку рішень цієї проблеми.
Самі проходить на тлі зростаючих закликів до багатих країн виплатити компенсацію бідним країнам, найбільш вразливим до зміни клімату.
Очікується, що на COP27 дипломати з понад 130 країн виступатимуть за створення спеціального фонду фінансування збитків.
Саміт триватиме до 18 листопада.
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- Голос Америки
ЄС запропонує Україні цього тижня пакет фінансової допомоги на 2023 рік – Урсула фон дер Ляєн
Президент Зеленський у телефонній розмові у неділю обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пакет макро-фінансової допомоги.
«Президентка фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує суттєвий пакет фінансової допомоги Україні розміром до 1,5 мільярда євро на місяць, на загальну суму до 18 мільярдів євро, що значно допоможе Україні покрити свої фінансові потреби у 2023 році», - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Європейської комісії.
У повідомленні зазначено, що лідери визнали важливість передбачуваного та регулярного фінансування ключових функцій держави. Також сторони обговорили довго-термінові позики, які мають підтримають проведення в Україні реформ та її просування до членства в ЄС, як також продовження надання ЄС гуманітарної допомоги Україні, особливо протягом зими.
Лідери також обговорили важливість гарантування експорту сільськогосподарської продукції України на світові ринки.
«У додаток до повної підтримки зусиль ООН досягти угоди з Росією щодо Чорноморської зернової ініціативи, лідери також обговорили плани розширити потужності Коридорів солідарності ЄС-Україна, які використовувались до цих пір для транспортування сільськогосподарського та іншого експорту України від початку війни Росії проти України», - йдеться в повідомленні ЄК.
Зеленський та фон дер Ляєн також обговорили посилення санкцій проти Росії, роль Ірану у підтримці російської агресії та шляхи відповіді.
У своєму Тветтері президентка написала, що пропозиція пакету фінансової допомоги на 2023 буде обговорюватись вже цього тижня та знову пообіцяла продовження підтримки України з боку ЄС.
«Добре залишатися у тісному контакті з президентом Зеленським. Позитивний розвиток: ми запропонуємо цього тижня пакет фінансової допомоги для України на 2023 рік. ЄС підтримуватиме Україну так довго, як це буде потрібно», - написала фон дер Ляєн.
- Голос Америки
Іран відправив до Росії десятки дронів і персонал цього літа. Спецпосланець США до Ірану спростував заяви Тегерана
Заява Тегерана про те, що там надали "обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні" не відповідає дійсності, заявив спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі.
"Вони переправили десятки [дронів до Росії] лише цього літа й мають своїх військових спеціалістів в окупованих частинах України, які допомагають Росії використовувати їх проти українських цивільних", - написав Меллі у Twitter.
Тим часом, помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід в інтерв'ю ICTV заявила, що Вашингтон зробить "все, що може", щоб не дати Ірану постачати зброю Росії, і розгляне додаткові санкції проти Тегерана.
Раніше президент України Володимир Зеленський також назвав заяву влади Ірану брехнею: "Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномаштабного вторгнення. Лише за один вчорашній день було знищено 11 «Шахедів»".
Американський Інститут вивчення війни вважає, що Іран постачає зброю Росії в обмін на допомогу у ядерній програмі.
Іран постачає зброю Росії в обмін на допомогу у ядерній програмі - ISW
Іран хоче чіткіше окреслити безпекові відносини з Росією, в яких вони будуть більш рівноправними партнерами, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи визнання Тегераном поставок дронів Росії.
Хоча раніше в Ірані запереджували це, напередодні міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян вперше визнав, що "надав обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні". "Міністр також стверджував, що якби українські офіційні особи змогли довести, що російські військові використовували безпілотники іранського виробництва в Україні, тоді іранські офіційні особи «не залишилися б байдужими» до занепокоєння – помилково і безглуздо натякаючи на те, що Росія не використовувала безпілотники, які, як він визнав, надав Іран", – йдеться у звіті.
"Раніше ISW заявляв, що Іран, ймовірно, вже використовує залежність Росії від цих систем зброї іранського виробництва, щоб просити Росію про допомогу у своїй ядерній програмі. Запити на допомогу в ядерній програмі та визнання поставок безпілотників є показниками того, що іранські офіційні особи можуть мати намір більш ясно встановити чіткі двосторонні безпекові відносини з Росією, в яких вони будуть більш рівноправними партнерами", – кажуть в ISW.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву влади Ірану так: "Там вирішили визнати, що постачали дрони для російського терору. Але і в цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномаштабного вторгнення. Лише за один вчорашній день було знищено 11 «Шахедів»".
Західні експерти вважають, що Росія закуповує системи зброї іранського виробництва, зокрема, дрони, через виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів. При цьому у Пентагоні озвучили занепокоєння повідомленнями про те, що Росія може закупити в Ірана балістичні ракети "земля-земля".
Тим часом, у своїй щоденній оцінці бойових дій в Україн британська воєнна розвідка прокоментувала інформацію про те, що 3 листопада виконувачем обов’язків командувача військами Центрального військового округу Росії призначено генерал-майора Олександра Лінькова, який змінив звільненого генерал-полковника Олександра Лапіна. Експерти назвали це "спробою відвести провину від російського вищого керівництва".
Влітку Володимир Путін присвоїв Лапіну звання Героя Росії, пише Радіо Свобода. Однак потім, після чутливих поразок російської армії на території України, Лапіна різко критикували наближені до російського лідера Володимира Путіна особи – бізнесмен і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і голова Чечні Рамзан Кадиров.
- Голос Америки
Папа Римський закликав не забувати молитися за Україну
Папа Римський Франциск закликав продовжувати молитися за Україну, звертаючись до єпископів та духовенства Бахрейну і регіону, де завершилась його чотириденна Апостольська подорож. По це повідомляє на своєму сайті Vatican News.
«І хочу не забути про молитву та просити вас молитися за багатостраждальну Україну, щоби скінчилася ця війна», - сказав папа.
У своєму звернення папа зауважив, що протягом останніх місяців церква молиться за мир. «У цьому контексті джерелом надії є підписана угода, що стосується ситуації в Ефіопії. Заохочую всіх підтримати ці зусилля задля тривалого миру, щоби з Божою допомогою і далі прямували дорогою діалогу, щоби народ якнайшвидше наново віднайшов спокійне та гідне життя», – сказав папа Франциск.
Більшу частину свого звернення папа Франциск присвятив війнам у світі. "Ми не можемо вдавати, що не бачимо діла зла, залишатися в “святому спокої”, щоби не забруднити руки», – наголосив Папа.
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