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«Ви не знаєте, що таке війна», пояснює 12-річна харків’янка
В затишній квартирі на північо-східних околицях Харкова, де 12-річна Єва Скалецька жила з бабусею Іриною, з вікон на п’ятому поверсі було добре видно поля в бік українського кордону з Росією.
На світанку 24 лютого Єва, прокинувшись від страшного шуму, побачила, що її Бабуся стоїть перед тими вікнами, за якими було видно, як пролітали російські літаки і ракети, що почали руйнувати друге найбільше місто України.
Я не хотіла про мої почуття говорити, бо мені було дуже тяжко. Інші діти гралися, а я писала.Єва Скалецька
Ховаючись з іншими мешканцями будинку у підвалі, щоб забути страх, Єва Скалецька, записувала події і свої відчуття у щоденник.
Єві з бабусею пощастило: вони вціліли, хоча їхня затишна квартира була майже одразу зруйнована, і після кількох днів дісталися до Дніпра в центральній Україні; тоді потягом на захід - до Ужгорода, а далі до Будапешта і вже кілька місяців Єва мешкає в Ірландії.
У жовтні її щоденник вийшов друком англійською мовою під назвою «Ви не знаєте, що таке війна. Щоденник дівчинки з України».
«Я терпіти не можу слово «біженці». Воно мені ніколи не подобалося. Коли бабуся говорила про нас як про біженців, я одразу ж попросила її так не робити. Це викликало в мене сором. Лише тепер я зрозуміла чому. Мені соромно визнати, що я не маю дому», - зізнається Єва у щоденнику.
Від подібних почуттів, невідомих на щастя більшості дітей у Європі, потерпають мільйони українських дітей, у яких російська війна забрала дім.
У книзі до щоденника Єви додано кілька розповідей її харківських знайомих.
Британський дитячий письменник Майкл Морпурґо, який написав передмову до книжки Єви Скалецької, вважає, що вона дуже важлива, бо на відміну від того, як, наприклад, успішно пише про війну він сам, розповідь Єви пережита.
«Дуже часто про війни пишуть чи знімають фільми люди зі сторони, такі як я. Я виростав після Другої Світової і бачив розбомблені будівлі в Лондоні, покалічених солдатів - ветеранів, але самої війни я не пам’ятаю. Я не знаю як це - бути під обстрілом. Тому дуже важливо мати справжню розповідь когось, хто там був», - сказав Майкл Морпурґо у відео-розмові, яку влаштували видавці щоденника української дівчинки.
Письменник зауважив: «Ми, за протокою Ла-Манш почуваємося дуже безпечно. Дивитися новини про далеку війну по телевізору це одне, а щоденник Єви доносить страшні реалії ближче і дозволяє нам розуміти події краще».
Єва Скалецька пише і говорить про війну з підлітковою однозначністю і щирістю.
«У нас ходили чутки, що в Україні може бути війна. Але ми цьому не вірили, бо у мене в Росії родичі. Там у мене одна з бабусь. Там працює і живе мій тато. Там багато знайомих. До 5 години ранку 24 лютого ми не боялися війни, бо ми не могли в неї повірити», - каже дівчинка.
Російська ракета чи бомба фактично зруйнувала дім, в якому Єва за кілька днів до війни святкувала день народження, любила грати на піаніно, малювати і деколи писали щось у своєму щоденнику.
Саме про щоденник вона згадала, коли була змушена сидіти у підвалі під гуркіт вибухів.
Переживши, як каже Єва, свої перші в житті приступи панічного страху, вона вирішила, що для самозаспокоєння їй потрібен папір, олівці і щоденник, на який раніше у неї не було часу.
«Писання допомагало знімати напруженість. Я не хотіла про мої почуття говорити, бо мені було дуже тяжко. Інші діти гралися, а я писала», - розповідає Єва, міркуючи тоді, що можливо колись «років через десять» їй захотілося б про це прочитати.
Знати про війну ніколи не зарано
«На шостий день ми дізналися, що в наша квартира зруйнована вибухом… Наше головне бажання було втікати, бути в безпеці і вижити», - каже Єва.
Важливість цієї книги в тому, що, прочитавши її ви більше ніколи не будете думати, що війна це щось пригодницьке. Це жах, від якого Єва та інші люди вимушені були втікати.Майкл Морпурґо
Вона розповідає, що всюди зустрічала людей готових допомогти і серед таких помічників виявилися британські журналісти, які зробили про долю дівчинки репортаж, але також допомогли їй з бабусею в дорозі.
Єва дивиться читачеві в очі і прямо розповідає про війну такою якою вона її побачила.
Дітям ніколи не рано дізнаватися про війну, вважає Майкл Морпурґо, але зауважує, що краще, коли така розповідь лунає з вуст ровесників.
«Подобається нам чи ні, але наш світ час від часу впадає в жахливі ями воєн. А ми про це деколи забуваємо. Ми багато чого забули про колишні війни, чи не думали про теперішні, які відбувалися далеко від нас. Після надзвичайного періоду миру у Європі, ми, як і Єва, не могли повірити, що на континенті знову може бути війна - лише 70-ма роками після Голокосту Другої світової… Тепер діти мають доступ до обривків повідомлень про війну. Вони бачать дещо на своїх телефонах, в комп’ютерах. Небезпека в тому, що деколи це подають у вигляді пригод. Але це не розваги. І важливість цієї книги в тому, що, прочитавши її, ви більше ніколи не будете думати, що війна це щось пригодницьке. Це жах, від якого Єва та інші люди вимушені були втікати», - наголошує британський письменник.
Щоденник Єви Скалецької вийшов друком в Британії та США, і його готують до друку також іншими мовами.
Єва живе і ходить у школу в Дубліні і зараз каже, що в майбутньому мріє навчатися в Оксфордському університеті.
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- Голос Америки
Росія не може бомбити Україну, як колись Сирію - британські дослідники наголошують на важливості ефективного ППО
Україна негайно потребує ефективних систем протиповітряної оборони, для того, щоб Росія і далі не мала переваги в повітрі, і не змогла проводити в Україні бомбардування, подібні до тих, які вона робила в Сирії. Про це йдеться в дослідженні британського королівського інституту RUSІ опублікованому в понеділок.
Аналітики Джастін Бронк, Джек Вейтлінг та Нік Рейнольдс наголошують на нагальній потребі протиповітряного захисту для України.
"Захід має уникнути самозаспокоєння щодо необхідності негайно зміцнити українську протиповітряну оборону, - йдеться в дослідженні RUSI. - Саме завдяки нездатності зруйнувати українські мобільші системи SAM, Росія все ще не може ефективно застосовувати можливості важкого та ефективного повітряного вогню бомбардувальників з фіксованим крилом та багаторольових винищувачів, щоб бомбардувати українські стратегічні цілі та передові позиції з середньої висоти, як вони це робили в Сирії".
В понеділок до України прибули NASAMS та системи протиповітряної оборони Aspide, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
У дописі в Twitter він заявив, що ця зброя значно зміцнить ЗСУ і "зробить наше небо більш безпечним. Ми продовжимо збивати ворожі цілі, які нас атакують".
Резніков подякував Норвегії, Іспанії та США за поставку.
Росія так і не отримала переваги в небі України, а втрати літаків Росією, ймовірно, значно перевищують їхню здатність виробляти нові літаки, вказує Міноборони Великої Британії.
Відсутність переваги в повітрі для Росії, ймовірно, погіршує проблема поганого тренування пілотів, втрата досвічених команд та зростання ризику зіштовхнутись із повітряною підтримкою в зонах повітряного захисту, йдеться в щоденних оцінках ходу війни британської військової розвідки.
В RUSI вказують - без переваги в повітрі, Росія обмежена в повітряних наступах і змушена застосовувати дорогі крилаті та балісичні ракети, що не дозволяло досягнути стратегічно значимих руйнувань, однак останнім часом Росія все більше застосовує іранські дрони для нападів на українську енергомережу.
Росія та Іран заперечують постачання дронів під час війни, однак Іран в суботу визнав, що постачав дрони Росії до війни в Україні. США, ЄС, Україна вказують на свідчення поставок іранських дронів, а посланник США з питань Ірану Роберт Меллі заявив, що Тегеран постачав дрони Росії цього літа.
Українське суспільство має самостійно вирішувати, коли починати переговори з РФ – Штайнмаєр
Українське суспільство має самостійно ухвалювати рішення про можливий початок переговорів щодо припинення війни з РФ, повідомив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, пише Spiegel.
«Не можна вирішувати за Україну. Україна має сказати, коли вона хоче таких переговорів і чи вважає їх багатообіцяючими», – зазначив президент Німеччини.
За його словами, ініціювання переговорів робиться не для того, аби змусити Україну сісти за стіл переговорів, а для того, щоб заручитись постійною підтримкою інших країн, які раніше не допомагали Україні в війні проти РФ.
На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.
На початку жовтня Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської ради, наголосив, що заяви представників російської влади про переговори з Україною щодо припинення війни є лише намаганням виграти час, "щоб зупинити звільнення України".
6 листопада видання The Washington Post з посиланням на джерела в адміністрації США повідомило, що Адміністрація США просить українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів із Росією. Водночас американські посідовці поділяють оцінку своїх українських колег про те, що президент Росії Володимир Путін несерйозно ставиться до переговорів, зазначає The Washington Post.
Канцлер Німеччини Шольц закликав Росію виключити застосування ядерної зброї у війні проти України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію виключити застосування ядерної зброї у війні проти України. Про це він заявив 5 листопада в Берліні на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини, повідомляє DW.
За словами канцлера, «Росія була і залишається великою військовою державою», і саме тому «дуже і дуже важливо» сказати ей: «Не можна дозволити чи допустити використовувати в цьому конфлікті ядерну зброю. Ми закликаємо Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде. Це та лінія, яку не можна переступати".
За словами Шольца, він вважає успіхом свого недавнього візиту в Китай той факт, що Німеччині та китайському керівництву вдалося, як він стверджує, виробити єдину позицію щодо неприйнятності застосування Росією ядерної зброї проти України. "Тільки заради цього варто було здійснити цей візит", - зазначив канцлер.
На прес-конференції з Шольцем у Пекіні глава уряду КНР Лі Кецян заявив про війну в Україні: «Ми не можемо дозволити собі подальшу ескалацію».
Путін протягом останніх місяців неодноразово погрожував ядерною зброєю. Втім наприкінці минулого місяці він заперечив будь-які наміри використовувати ядерну зброю в Україні. Виступаючи на конференції міжнародних експертів із зовнішньої політики, Путін заявив, що Росії немає сенсу завдавати ударів по Україні ядерною зброєю. Але він назвав війну в Україні намаганням Заходу «забезпечити своє глобальне панування», що, як він вважає, приречене на провал.
Президент США Джо Байден назвав часті згадки президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю «дуже небезпечними», при цьому він запитав: «Якщо він не має наміру, чому він продовжує про це говорити?» У нещодавньому інтерв’ю американському телеканалу Nexstar він ще раз наголосив, що Путін не є у безвихідній ситуації – щоб закінчити війну, достатньо вивести війська з України.
В матеріалі використані джерела DW та Радіо Свобода.
З КНДР до Росії вийшов потяг із невідомим вантажем на тлі заяв про передачу зброї РФ для війни в Україні
З Північної Кореї до Росії вперше за довгий час вийшов "підозрілий" потяг із невідомим вантажем. Проект 38 North, який стежить за подіями у Північній Кореї, пише, що такий рух поїздів на лінії спостерігається вперше за кілька років.
За зображеннями із супутників неможливо визначити призначення поїзда, але перетин кордону двох країн відбувається на тлі повідомлень про продаж зброї з Північної Кореї до Росії та загального очікування на відновлення торгівлі між двома країнами, йдеться в публікації 38 North.
Лише днями Білий дім заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських для війни в Україні, намагаючись видати поставки за відправки боєприпасів до країн Близького Сходу чи Північної Африки.
Розслідувачі 38 North також звертають увагу, що промзона на території КНДР поблизу кордону з Росією наприкінці 2021 року була розширена та перебудована, але досі не використовувалася. Там є новий набір платформ та складських приміщень, відокремлених від решти залізничної станції поруч сторожових постів.
Хоча це перший склад, що спостерігається на супутникових знімках, що курсує між КНДР і Росією, це не означає, що це єдиний поїзд, що пройшов за останні місяці. Наприклад, російське митне агентство повідомляло про перевезення залізницею 30 коней з Росії до Північної Кореї, але це не було зафіксовано супутниками, пише Радіо Свобода.
Відновлення транскордонного сполучення між Росією та КНДР відбулося після того, як у вересні дві країни домовилися відновити залізничне сполучення, перерване через пандемію.
Західні експерти та високопосадовці вважають, що таємні поставки з Північної Кореї - разом із безпілотниками та іншою зброєю, яку Росія придбала в Ірану - це ще один доказ того, що запаси боєприпасів у Москви значно скоротилися.
У статті використано матеріали Reuters
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