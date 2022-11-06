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Українське суспільство має самостійно вирішувати, коли починати переговори з РФ – Штайнмаєр
Українське суспільство має самостійно ухвалювати рішення про можливий початок переговорів щодо припинення війни з РФ, повідомив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, пише Spiegel.
«Не можна вирішувати за Україну. Україна має сказати, коли вона хоче таких переговорів і чи вважає їх багатообіцяючими», – зазначив президент Німеччини.
За його словами, ініціювання переговорів робиться не для того, аби змусити Україну сісти за стіл переговорів, а для того, щоб заручитись постійною підтримкою інших країн, які раніше не допомагали Україні в війні проти РФ.
На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.
На початку жовтня Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської ради, наголосив, що заяви представників російської влади про переговори з Україною щодо припинення війни є лише намаганням виграти час, "щоб зупинити звільнення України".
6 листопада видання The Washington Post з посиланням на джерела в адміністрації США повідомило, що Адміністрація США просить українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів із Росією. Водночас американські посідовці поділяють оцінку своїх українських колег про те, що президент Росії Володимир Путін несерйозно ставиться до переговорів, зазначає The Washington Post.
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Канцлер Німеччини Шольц закликав Росію виключити застосування ядерної зброї у війні проти України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію виключити застосування ядерної зброї у війні проти України. Про це він заявив 5 листопада в Берліні на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини, повідомляє DW.
За словами канцлера, «Росія була і залишається великою військовою державою», і саме тому «дуже і дуже важливо» сказати ей: «Не можна дозволити чи допустити використовувати в цьому конфлікті ядерну зброю. Ми закликаємо Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде. Це та лінія, яку не можна переступати".
За словами Шольца, він вважає успіхом свого недавнього візиту в Китай той факт, що Німеччині та китайському керівництву вдалося, як він стверджує, виробити єдину позицію щодо неприйнятності застосування Росією ядерної зброї проти України. "Тільки заради цього варто було здійснити цей візит", - зазначив канцлер.
На прес-конференції з Шольцем у Пекіні глава уряду КНР Лі Кецян заявив про війну в Україні: «Ми не можемо дозволити собі подальшу ескалацію».
Путін протягом останніх місяців неодноразово погрожував ядерною зброєю. Втім наприкінці минулого місяці він заперечив будь-які наміри використовувати ядерну зброю в Україні. Виступаючи на конференції міжнародних експертів із зовнішньої політики, Путін заявив, що Росії немає сенсу завдавати ударів по Україні ядерною зброєю. Але він назвав війну в Україні намаганням Заходу «забезпечити своє глобальне панування», що, як він вважає, приречене на провал.
Президент США Джо Байден назвав часті згадки президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю «дуже небезпечними», при цьому він запитав: «Якщо він не має наміру, чому він продовжує про це говорити?» У нещодавньому інтерв’ю американському телеканалу Nexstar він ще раз наголосив, що Путін не є у безвихідній ситуації – щоб закінчити війну, достатньо вивести війська з України.
В матеріалі використані джерела DW та Радіо Свобода.
З КНДР до Росії вийшов потяг із невідомим вантажем на тлі заяв про передачу зброї РФ для війни в Україні
З Північної Кореї до Росії вперше за довгий час вийшов "підозрілий" потяг із невідомим вантажем. Проект 38 North, який стежить за подіями у Північній Кореї, пише, що такий рух поїздів на лінії спостерігається вперше за кілька років.
За зображеннями із супутників неможливо визначити призначення поїзда, але перетин кордону двох країн відбувається на тлі повідомлень про продаж зброї з Північної Кореї до Росії та загального очікування на відновлення торгівлі між двома країнами, йдеться в публікації 38 North.
Лише днями Білий дім заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських для війни в Україні, намагаючись видати поставки за відправки боєприпасів до країн Близького Сходу чи Північної Африки.
Розслідувачі 38 North також звертають увагу, що промзона на території КНДР поблизу кордону з Росією наприкінці 2021 року була розширена та перебудована, але досі не використовувалася. Там є новий набір платформ та складських приміщень, відокремлених від решти залізничної станції поруч сторожових постів.
Хоча це перший склад, що спостерігається на супутникових знімках, що курсує між КНДР і Росією, це не означає, що це єдиний поїзд, що пройшов за останні місяці. Наприклад, російське митне агентство повідомляло про перевезення залізницею 30 коней з Росії до Північної Кореї, але це не було зафіксовано супутниками, пише Радіо Свобода.
Відновлення транскордонного сполучення між Росією та КНДР відбулося після того, як у вересні дві країни домовилися відновити залізничне сполучення, перерване через пандемію.
Західні експерти та високопосадовці вважають, що таємні поставки з Північної Кореї - разом із безпілотниками та іншою зброєю, яку Росія придбала в Ірану - це ще один доказ того, що запаси боєприпасів у Москви значно скоротилися.
У статті використано матеріали Reuters
Звіт ООН: зміни клімату погіршуються і прискорюються
Всесвітня метеорологічна організація попередила, що ситуація з потеплінням погоди на Землі і підвищенням рівня моря погіршується, і відбувається це швидше, ніж раніше.
У своєму щорічному звіті про стан клімату метеорологічне агентство ООН 6 листопада заявило, що підвищення рівня моря за останнє десятиліття було вдвічі більшим, ніж у 1990-х роках, а з січня 2020 року темпи ще більше зросли.
Від початку десятиліття рівень моря піднімався на 5 міліметрів на рік порівняно з 2,1 міліметра в 1990-х роках.
За даними ВМО, останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень.
Цього тижня ЮНЕСКО опублікувало нові дані, які свідчать про прискорене танення льодовиків на об’єктах всесвітньої спадщини, причому льодовики на третині цих об’єктів, за даними структури ООН, зникнуть до 2050 року.
Інші дві третини ще можна врятувати, якщо підвищення глобальної температури не перевищить 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом, наголосили в ЮНЕСКО і додали, що Кліматичний саміт ООН, COP27, який відкрився 6 листопада в Шарм-ель-Шейху в Єгипті, відіграватиме вирішальну роль у пошуку рішень цієї проблеми.
Самі проходить на тлі зростаючих закликів до багатих країн виплатити компенсацію бідним країнам, найбільш вразливим до зміни клімату.
Очікується, що на COP27 дипломати з понад 130 країн виступатимуть за створення спеціального фонду фінансування збитків.
Саміт триватиме до 18 листопада.
- Голос Америки
ЄС запропонує Україні цього тижня пакет фінансової допомоги на 2023 рік – Урсула фон дер Ляєн
Президент Зеленський у телефонній розмові у неділю обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пакет макро-фінансової допомоги.
«Президентка фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує суттєвий пакет фінансової допомоги Україні розміром до 1,5 мільярда євро на місяць, на загальну суму до 18 мільярдів євро, що значно допоможе Україні покрити свої фінансові потреби у 2023 році», - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Європейської комісії.
У повідомленні зазначено, що лідери визнали важливість передбачуваного та регулярного фінансування ключових функцій держави. Також сторони обговорили довго-термінові позики, які мають підтримають проведення в Україні реформ та її просування до членства в ЄС, як також продовження надання ЄС гуманітарної допомоги Україні, особливо протягом зими.
Лідери також обговорили важливість гарантування експорту сільськогосподарської продукції України на світові ринки.
«У додаток до повної підтримки зусиль ООН досягти угоди з Росією щодо Чорноморської зернової ініціативи, лідери також обговорили плани розширити потужності Коридорів солідарності ЄС-Україна, які використовувались до цих пір для транспортування сільськогосподарського та іншого експорту України від початку війни Росії проти України», - йдеться в повідомленні ЄК.
Зеленський та фон дер Ляєн також обговорили посилення санкцій проти Росії, роль Ірану у підтримці російської агресії та шляхи відповіді.
У своєму Тветтері президентка написала, що пропозиція пакету фінансової допомоги на 2023 буде обговорюватись вже цього тижня та знову пообіцяла продовження підтримки України з боку ЄС.
«Добре залишатися у тісному контакті з президентом Зеленським. Позитивний розвиток: ми запропонуємо цього тижня пакет фінансової допомоги для України на 2023 рік. ЄС підтримуватиме Україну так довго, як це буде потрібно», - написала фон дер Ляєн.
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