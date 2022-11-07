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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Перші системи ППО NASAMS прибули до України

Брифінг Голосу Америки. Перші системи ППО NASAMS прибули до України
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Брифінг Голосу Америки. Перші системи ППО NASAMS прибули до України

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Брифінг Голосу Америки - наживо. В українському Міноборони підтвердили, що перші американські системи ППО NASAMS прибули до України. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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