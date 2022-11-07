Що змінять вибори у США? До України прибули NASAMS. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. До України прибули американські NASAMS та системи протиповітряної оборони Aspide. 8 листопада у США відбудуться проміжні вибори. Яким буде майбутнє двопартійної підтримки України в новому Конгресі? Експерти - про головні виклики у цьогорічних проміжних виборах, у тому числі загрозу іноземного втручання. Чи можуть голоси українців вплинути на результати виборів в Огайо? «Цей марафон усі українці присвятили своїй країні»: як українські бігуни бігли нью-йоркський марафон.
Випуски
-
листопад 04, 2022
Танки Т-72 для України. Огляд нової військової допомоги США. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 03, 2022
Українці здатні повернути Херсон, - глава Пентагону. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 02, 2022
США: Північна Корея таємно постачає Росії зброю. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 01, 2022
США обіцяють перешкоджати постачанню нової зброї з Ірану в РФ.ЧАС-ТАЙМ
-
жовтень 31, 2022
Як в США коментують призупинку участі РФ в зерновій угоді. ЧАС-ТАЙМ
-