Що змінять вибори у США? До України прибули NASAMS. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. До України прибули американські NASAMS та системи протиповітряної оборони Aspide. 8 листопада у США відбудуться проміжні вибори. Яким буде майбутнє двопартійної підтримки України в новому Конгресі? Експерти - про головні виклики у цьогорічних проміжних виборах, у тому числі загрозу іноземного втручання. Чи можуть голоси українців вплинути на результати виборів в Огайо? «Цей марафон усі українці присвятили своїй країні»: як українські бігуни бігли нью-йоркський марафон.