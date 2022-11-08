Що може змінитися для України після виборів у США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Випуски
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листопад 05, 2022
Новий пакет допомоги США і подальша підтримка України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 04, 2022
Зустріч міністрів Групи семи: головне для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 03, 2022
Нові санкції Великої Британії проти олігархів РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 02, 2022
США працюють над постачанням ППО Україні – Держдеп. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 01, 2022
Удари Росії по українських містах – реакції Заходу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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жовтень 29, 2022
Майбутнє підтримки України у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН