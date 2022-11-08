Що може змінитися для України після виборів у США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. За кілька тижнів до проміжних виборів, республіканці та демократи зробили низку заяв, які посіяли сумніви щодо подальшої підтримки України. Яким буде майбутнє двопартійної підтримки України в новому Конгресі?