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Студія Вашингтон

Що може змінитися для України після виборів у США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Що може змінитися для України після виборів у США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Що може змінитися для України після виборів у США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. За кілька тижнів до проміжних виборів, республіканці та демократи зробили низку заяв, які посіяли сумніви щодо подальшої підтримки України. Яким буде майбутнє двопартійної підтримки України в новому Конгресі?

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