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Час-Time

Проміжні вибори в США. Чого очікувати Україні? ЧАС-ТАЙМ

Проміжні вибори в США. Чого очікувати Україні? ЧАС-ТАЙМ
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Проміжні вибори в США. Чого очікувати Україні? ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. У США проходить основний день голосування на проміжних виборах. Репортажі з виборчих дільниць у штатах Вірджинія та Іллінойс. Питання підтримки України: де збігаються і у чому відрізняються позиції кандидатів від обох партій. Додаткові $25 мільйонів у рамках програми USAID на підтримку українців оголосила посол США при ООН Лінда Томас Ґрінфілд під час візиту до Києва.

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