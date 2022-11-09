Вибори у США - 2022: Майбутнє підтримки України. Спеціальний випуск Голосу Америки
Як голосують та як рахують голоси на проміжних виборах у США? Як новий, очікуваний склад американського Конгресу вплине на підтримку США України? Як проголосували американці українського походження та чи вплинули їхні голоси на результати виборів у деяких округах у США? Чому деякі республіканці та деякі демократи не підтримують допомогу Україні? Про це та багато інших аспектів американських виборів та їх вплив на допомогу Україні у боротьбі з російською агресією протягом двох годин ми говоритимемо із провідними американськими експертами, лідерами української громади у США та кореспондентами «Голосу Америки». В ефірі також – інтерв`ю із конгресменами та сенаторами, республіканцями та демократами.
Випуски
-
листопад 07, 2022
Брифінг Голосу Америки. Перші системи ППО NASAMS прибули до України
-
-
листопад 03, 2022
Брифінг Голосу Америки. На зустрічі міністрів G7 домінує питання України
-
листопад 02, 2022
Брифінг Голосу Америки. Північна Корея таємно постачає РФ зброю – США
-
-