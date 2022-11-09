Вибори у США - 2022: Майбутнє підтримки України. Спеціальний випуск Голосу Америки

Як голосують та як рахують голоси на проміжних виборах у США? Як новий, очікуваний склад американського Конгресу вплине на підтримку США України? Як проголосували американці українського походження та чи вплинули їхні голоси на результати виборів у деяких округах у США? Чому деякі республіканці та деякі демократи не підтримують допомогу Україні? Про це та багато інших аспектів американських виборів та їх вплив на допомогу Україні у боротьбі з російською агресією протягом двох годин ми говоритимемо із провідними американськими експертами, лідерами української громади у США та кореспондентами «Голосу Америки». В ефірі також – інтерв`ю із конгресменами та сенаторами, республіканцями та демократами.