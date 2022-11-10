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Студія Вашингтон

В Україні уважно стежать за виборами у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

В Україні уважно стежать за виборами у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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В Україні уважно стежать за виборами у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. За проміжними виборами у США уважно стежать в Україні. Українські урядовці, законодавці та громадяни сподіваються, що незалежно від того, хто візьме контроль у Конгресі, підтримка США буде продовжена.

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