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«Війна в Україні знову показала, що США головний чинник європейської безпеки», кажуть стратеги Франції
Франція вказує, що ключовим наслідком російської агресії проти України стало підтвердження потреби збереження і зміцнення відносин Європи з Америкою.
Для більшості європейських партнерів це стало ще більш очевидним з огляду на повернення на континент війни і тривалого протистояння з Росією.
У новому «Національному стратегічному огляді», оприлюдненому президентом Франції Еммануелем Макроном 9 листопада, наголошено на важливості ролі Сполучених Штатів для гарантування безпеки Європи, а також підкреслено, що НАТО є основою системи колективної безпеки на континенті.
Ті положення виглядають певним зміщенням наголосів Макрона, який, наприклад, викликав багато суперечок восени 2019 року, заявивши в інтерв’ю тижневику Economist про «смерть мозку» НАТО.
Президентом США тоді був критичний щодо НАТО Дональд Трамп, який наголошував на пріоритетності односторонніх американських інтересів і виявляв невдоволення союзниками в альянсі.
Тепер в «Національному стратегічному огляді» Франції зокрема сказано, що «НАТО сьогодні залишається фундаментом і основою колективної безпеки Європи. Для більшості європейських партнерів це стало ще більш очевидним з огляду на повернення на континент війни і тривалого протистояння з Росією».
«Через війну в Україні Сполучені Штати знову постали головним чинником європейської безпеки з огляду на масштаби зусиль спрямованих на запевнення, а також військової допомоги Україні», - проголошено в документі.
При цьому французькі стратеги і далі проголошують важливість «стратегічної автономії» Європи і стверджують, що «Франція - це збалансована потуга, яка відмовляється бути замкненою в блокову геополітику» та зберігатиме «довготривалу автентичну позицію в пошуках врівноважених відносин з нашими союзниками».
Президент Еммануель Макрон, оголошуючи напрямки безпекової стратегії Франції, також наголосив на першочерговості партнерства з Німеччиною і важливості відносин з Великою Британією.
«Яке ж бачення цього національного стратегічного огляду? Це бачення незалежної, шанованої і спритної потуги. Потуги в серці європейської стратегічної автономії з міцним атлантичним корінням, але на передньому плані світу. Збалансованої потуги, яка бере на себе відповідальність і робить внесок як надійний і помічний партнер у справі збереження багатосторонності і міжнародних законів», - підсумував Макрон.
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