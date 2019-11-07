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Макрон застерігає Європу щодо НАТО, бо "Америка відвертається” 

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Французький президент Еммануель Макрон вдався до гострих висловлювань, щоб закликати Європу покладатися на власні сили в умовах того, що він назвав “смертю мозку НАТО”.

В інтерв'ю тижневику The Economist Макрон говорив про ознаки, що на його думку свідчать про зменшення підтримки Європи з боку Сполучених Штатів Америки.

Нам треба переглянути те, чим насправді є НАТО у світлі зобов’язань з боку Сполучених Штатів.
Макрон

Макрон доходить висновку, що за нинішніх умов європейські союзники в НАТО не можуть повністю покладатися на захист з боку США.

“НАТО спрацьовує лише за умови, що у випадку крайньої ситуації гарант буде діяти як гарант. Я б сказав, що нам треба переглянути те, чим насправді є НАТО у світі зобов’язань з боку Сполучених Штатів”, - сказав французький керівник в інтерв’ю у Парижі.

Еммануель Макрон закликає Європу почати дивитися на себе стратегічно як на геополітичну силу.

Він підкреслив, що бачить ознаки того, що Америка “повертається до нас спиною” і назвав Дональда Трампа першим американським президентом “який не поділяє нашої ідеї європейського проекту”.

Одним із приводів для сумнівів щодо надійності США французький президент назвав нещодавнє несподіване виведення американських військ з північної Сирії, де колишні американські союзники - курди виявилися покинутими.

Існує значна загроза, що у перспективі геополітично ми зникнемо, або, принаймні, більше не зможемо контролювати власну долю.
Макрон

В цих умовах, застерігає французький лідер, проти ослабленої Брекзитом Європи діє Китай та авторитарні режими Росії і Туреччини.

Серед необхідних дій французький президент назвав потребу Європі думати і діяти не лише як економічне об’єднання, головним завданням якого є розширення.

Пріоритетами зараз Макрон вважає відновлення європейського “військового суверенітету” і відновлення діалогу з Росією.

“Якщо ми не прокинемося.., то існує значна загроза, що у перспективі геополітично ми зникнемо, або принаймні більше не зможемо контролювати власну долю. Я глибоко в цьому переконаний”, - сказав Макрон.

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