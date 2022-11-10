ППО Avenger, ракети для HAWK. Нова допомога США Україні. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США надають Україні новий пакет безпекової допомоги, в тому числі системи протиповітряної оборони та ракети для систем, отриманих раніше, - радник Білого дому з питань нацбезпеки. Головне - про реакцію Вашингтона на останні події навколо Херсона та майбутнє підтримки України з боку США після проміжних виборів. Як американці голосують за так званих MAGA-республіканців? Ексклюзивне інтерв'ю Голосу Америки: Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. Про захист Маріуполя, втрату побратимів, полон та повернення додому: інтерв‘ю з морським піхотинем Романом Городенським.
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листопад 09, 2022
Перші підсумки проміжних виборів у США. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 08, 2022
Проміжні вибори в США. Чого очікувати Україні? ЧАС-ТАЙМ
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листопад 07, 2022
Що змінять вибори у США? До України прибули NASAMS. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 04, 2022
Танки Т-72 для України. Огляд нової військової допомоги США. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 03, 2022
Українці здатні повернути Херсон, - глава Пентагону. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 02, 2022
США: Північна Корея таємно постачає Росії зброю. ЧАС-ТАЙМ