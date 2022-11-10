ППО Avenger, ракети для HAWK. Нова допомога США Україні. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США надають Україні новий пакет безпекової допомоги, в тому числі системи протиповітряної оборони та ракети для систем, отриманих раніше, - радник Білого дому з питань нацбезпеки. Головне - про реакцію Вашингтона на останні події навколо Херсона та майбутнє підтримки України з боку США після проміжних виборів. Як американці голосують за так званих MAGA-республіканців? Ексклюзивне інтерв'ю Голосу Америки: Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. Про захист Маріуполя, втрату побратимів, полон та повернення додому: інтерв‘ю з морським піхотинем Романом Городенським.