Реакція Вашингтона на останні події навколо Херсона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. США надасть Україні новий пакет безпекової допомоги, в тому числі системи протиповітряної оборони та ракети для систем, отриманих раніше. Про це оголосив в середу радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. Детально про нову військову допомогу США Україні, реакцію офіційного Вашингтона на останні події навколо Херсон та майбутнє підтримки України з боку США після проміжних виборів.