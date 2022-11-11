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Студія Вашингтон

Реакція Вашингтона на останні події навколо Херсона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Реакція Вашингтона на останні події навколо Херсона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Реакція Вашингтона на останні події навколо Херсона. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США надасть Україні новий пакет безпекової допомоги, в тому числі системи протиповітряної оборони та ракети для систем, отриманих раніше. Про це оголосив в середу радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. Детально про нову військову допомогу США Україні, реакцію офіційного Вашингтона на останні події навколо Херсон та майбутнє підтримки України з боку США після проміжних виборів.

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