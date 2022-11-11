Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Україна звільнила Херсон. Перші реакції.

Брифінг Голосу Америки. Україна звільнила Херсон. Перші реакції.
Embed
Брифінг Голосу Америки. Україна звільнила Херсон. Перші реакції.

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки – наживо. Після 8 місяців російської окупації Україна звільнила Херсон. Говоримо про перші реакції та підбиваємо підсумки тижня, що минає. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG