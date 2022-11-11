Брифінг Голосу Америки. Україна звільнила Херсон. Перші реакції.

Брифінг Голосу Америки – наживо. Після 8 місяців російської окупації Україна звільнила Херсон. Говоримо про перші реакції та підбиваємо підсумки тижня, що минає. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.