Україна звільнила Херсон після 8 місяців російської окупації. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Україна звільнила Херсон: перші реакції Заходу. "Власний енергетичний фронт" – інтервʼю з Вадимом Данилковим, головою "Миколаївобленерго". У США досі триває підрахунок голосів після проміжних виборів до Конгресу. День ветеранів у США: як американські ветерани тренували українських цивільних у Львові. США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою – які можуть бути наслідки? Жіночий хор з українок-переселенок зібрали у Кельні.