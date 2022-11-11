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Час-Time

Україна звільнила Херсон після 8 місяців російської окупації. ЧАС-ТАЙМ

Україна звільнила Херсон після 8 місяців російської окупації. ЧАС-ТАЙМ
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Україна звільнила Херсон після 8 місяців російської окупації. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Україна звільнила Херсон: перші реакції Заходу. "Власний енергетичний фронт" – інтервʼю з Вадимом Данилковим, головою "Миколаївобленерго". У США досі триває підрахунок голосів після проміжних виборів до Конгресу. День ветеранів у США: як американські ветерани тренували українських цивільних у Львові. США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою – які можуть бути наслідки? Жіночий хор з українок-переселенок зібрали у Кельні.

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