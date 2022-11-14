Брифінг Голосу Америки. Позиція США щодо доцільності переговорів України з Росією - пояснюємо

Брифінг Голосу Америки - наживо. Якою є позиція США щодо можливості переговорів України та Росії, та чи будуть про це говорити на саміті G20 в Індонезії? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.