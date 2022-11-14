Зустріч Джо Байдена і Сі Цзінпіня. Головне з Індонезії. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Джо Байден назвав звільнення Херсона значущою перемогою для України. Про що говорили Джо Байден і Сі Цзіньпін – подробиці з саміту в Індонезії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг: “Ми повинні підтримати Україну та зміцнити їхню позицію”. Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію про створення механізму компенсації Україні збитків, завданих війною Росії. США й світ повинні на законодавчому рівні визнати російські воєнні злочини геноцидом українського народу - американські експерти під час засідання Гельсинської комісії. Неминучим результатом російського повномасштабного вторгення стане перемога України та відновлення її суверенітету - Бен Годжес.