Зустріч Джо Байдена і Сі Цзінпіня. Головне з Індонезії. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Джо Байден назвав звільнення Херсона значущою перемогою для України. Про що говорили Джо Байден і Сі Цзіньпін – подробиці з саміту в Індонезії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг: “Ми повинні підтримати Україну та зміцнити їхню позицію”. Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію про створення механізму компенсації Україні збитків, завданих війною Росії. США й світ повинні на законодавчому рівні визнати російські воєнні злочини геноцидом українського народу - американські експерти під час засідання Гельсинської комісії. Неминучим результатом російського повномасштабного вторгення стане перемога України та відновлення її суверенітету - Бен Годжес.
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